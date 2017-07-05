Fethiyespor kaleci Cihan'a imza attırdı
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor, Niğde Belediyespor'un kalecisi Cihan Şentürk'le anlaştı. 28 yaşındaki file bekçisi, 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Öte yandan Fethiyespor'un, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan sol bek Sinan Morgil'le de el sıkıştığı öğrenildi.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:28
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''Nihayet idman!''
Toplam 10
Yorum
MEHMET MAÇLARDA SÜREKLİ OYNASA BİLE GOLLÜK SON VURUŞLARDAKİ BAŞARISI BİLE P'Yİ ANCAK ZORLUYOR. DRİPLİNG, ADAM EKSİLTME VE İSABETLİ PASLARI ZAYIF
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Belhanda’ya alıştılar
Toplam 10
Yorum
mustafa orta sahaya mutlaka iki takviye şart biri direk oynayacak takımın yükünü çekebilecek dinamik 1adam birde orta 3 lüyü yedekleyecek adam lazım
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Abou! Çinliler çıldırdı
Toplam 6
Yorum
net kim alıyorsa gitsin artık bjk daha iyi forvet bulmalı bjk geçen yıl önemli maçlarda gol sorunu yaşadı
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