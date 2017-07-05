 Fethiyespor kaleci Cihan'a imza attırdı – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Fethiyespor kaleci Cihan'a imza attırdı

    Fethiyespor kaleci Cihan'a imza attırdı

    Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor, Niğde Belediyespor'un kalecisi Cihan Şentürk'le anlaştı. 28 yaşındaki file bekçisi, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Çaykur Rizespor'da profesyonel olan Cihan, daha sonra Akhisar Belediyespor, Fatih Karagümrük, Ümraniyespor ve Maltepe'de oynadı. Son 4 sezonda Niğde ekibinde görev alan tecrübeli eldiven, şampiyonluk yaşamak için Fethiye'ye geldiğini söyledi.

    Öte yandan Fethiyespor'un, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan sol bek Sinan Morgil'le de el sıkıştığı öğrenildi.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:28
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