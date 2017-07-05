Bucaspor'da vefa sezonu

Sarı lacivertliler, kulübe destek sağlamak amacıyla forma şeklinde 50 TL'lik özel hatıra biletleri bastırdı. Yönetimin ziyaretinde 100 bilet alan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, şöyle dedi:

"Bucasporumuz, 'fırtınalar' estireceğine inandığımız yeni sezonu ahde vefa ve birlik sezonu ilan etti. Kulüp Başkanımız Ahmet Doğan'ın böylesine anlamlı bir sezon öncesi başlattığı kampanyaya destek vermek boynumuzun borcudur. Hızla büyüyen bu kampanyaya Bucamızın çok sayıda değerli isminin destek verdiğini görmek beni mutlu etti. Şimdi Bucaspor için birlik zamanı, taşın altına elini koyma zamanı."



İzmir'in plaka kodu 35'e ithafen, toplam 35 bin bilet bastırdıklarını belirten Kulüp Başkanı Doğan, şöyle konuştu:"Ahde vefa ve birlik sezonunda 100 adet bilet alarak kulübümüze vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Levent Piriştina'ya teşekkür ederim. Bucaspor'a gönül veren herkesin katkılarını bekliyoruz. Kulübün eski günlerine dönmesini istiyoruz. Süper Lig'e yükseldiğimiz sezondaki havayı yeniden yakalamalıyız. Taraftarlarımızı stada çekmeliyiz. Seyircilerimiz eşleriyle, çocuklarıyla maçlarımıza gelmeli. Buca caddeleri yeniden Bucaspor bayraklarıyla süslenecek. Esnafımız da yanımızda. Yönetim olarak şimdiye kadar yaklaşık 8 milyon TL ödeme yaptık. Güzel günler çok yakın."