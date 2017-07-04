Menemen Belediyespor'da Hakkı imzaladı

SPOR Toto 2'nci Lig temsilcisi Menemen Belediyespor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı gurbetçi orta saha oyuncusu Hakkı Yıldız'la bugün sözleşme imzaladı.



Geçen sezon Almanya Regionalliga Bayern takımlarından Greuther Fürth II'de 23 maçta forma giyip 3 gol kaydeden 22 yaşındaki futbolcu 3 yıllık mukavele yaptı. Şu ana kadar Niğde Belediyespor'dan Ardahan, Boluspor'dan İsmail, Kızılcabölük'ten Semih, Manisaspor'dan Alper, Almanya'nın Wehen Wiesbaden takımından Kerem, Giresunspor'dan Cihan ve Konya Anadolu Selçukspor'dan Eren'i kadrosuna dahil eden sarı lacivertli yönetim, Hakkı Yıldız'ı alarak 8'inci transferini gerçekleştirmiş oldu.



Bu arada yönetim Abdullah Topkara, Gökhan Ünal, Hikmet, Ertuğrul, Efe, Haluk, Ömer, Serhan ve Oğuzhan'ın ardından Mehmet Dingil'le de yollarını ayırdı. 28 yaşındakaki gurbetçi savunma oyuncusu geçen sezon 17 lig 2 kupa maçında görev yapmıştı.