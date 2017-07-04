Karşıyaka'da teknik direktör arızası
Profesyonel futbol liglerinde pek çok kulüp yeni sezon hazırlıklarına başlarken Karşıyaka'nın ne teknik direktörü, ne de antrenmanlara başlayacağı tarih belli olmadı.
Atilla Güneş'le yola devam etmeme kararı aldıktan sonra kulübün tüm futbol yapılanmasından sorumlu olacak bir teknik adam arayışına giren Başkan Mutlu Altuğ, haftalardır, "Hafta sonuna kadar teknik direktörümüz belli olur" açıklamalarına rağmen sezonun bitmesinin üzerinden 2.5 ay geçmesine rağmen henüz düşündüğü ismi bulamadı.
TEKNİK ADAM ARAYIŞI SÜRÜYOR
Bu arada teknik direktör belli olmadığı için antrenmanların ne zaman başlayacağı ve sezon öncesi kampın nerede yapılacağı da netleşmedi. Uzun süredir tatilde olan futbolcular yeni teknik adamla ilgili karar ve idmanların başlama tarihini bekliyor. İç transferde kadroyu büyük ölçüde korumanın rahatlığıyla teknik adam konusunda acele etmeyen Başkan Altuğ, sportif direktörlük için geçen hafta görüştüğü Süleyman Hurma'yla yarın İstanbul'da yeniden masaya oturacak. Hurma, ilk görüşmede 2'nci Lig'de çalışmayacağını açıklamıştı.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 15:53
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Aboubakar direniyor
Toplam 21
Yorum
Forman hazır Abou işini hallet gel Seni seviyoruz
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2 yıllık sözleşme imzaladı
Toplam 15
Yorum
norvecteyananfener fenerbahce ayagindaki bir prangadan kurtulmustur, ronaldo transfer edilseydi bu adamin gidisi kadar sevinmezdim. camiamiza hayirli olsun.
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 28
Yorum
kartalpençesi kıskananlar çatlasın.
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