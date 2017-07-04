 Karşıyaka'da teknik direktör arızası – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    'da teknik direktör arızası

    Karşıyaka'da teknik direktör arızası

    Profesyonel futbol liglerinde pek çok kulüp yeni sezon hazırlıklarına başlarken 'nın ne teknik direktörü, ne de antrenmanlara başlayacağı tarih belli olmadı.

    Atilla Güneş'le yola devam etmeme kararı aldıktan sonra kulübün tüm futbol yapılanmasından sorumlu olacak bir teknik adam arayışına giren Başkan Mutlu Altuğ, haftalardır, "Hafta sonuna kadar teknik direktörümüz belli olur" açıklamalarına rağmen sezonun bitmesinin üzerinden 2.5 ay geçmesine rağmen henüz düşündüğü ismi bulamadı.

    TEKNİK ADAM ARAYIŞI SÜRÜYOR
    Bu arada teknik direktör belli olmadığı için antrenmanların ne zaman başlayacağı ve sezon öncesi kampın nerede yapılacağı da netleşmedi. Uzun süredir tatilde olan futbolcular yeni teknik adamla ilgili karar ve idmanların başlama tarihini bekliyor. İç transferde kadroyu büyük ölçüde korumanın rahatlığıyla teknik adam konusunda acele etmeyen Başkan Altuğ, sportif direktörlük için geçen hafta görüştüğü Süleyman Hurma'yla yarın İstanbul'da yeniden masaya oturacak. Hurma, ilk görüşmede 2'nci Lig'de çalışmayacağını açıklamıştı.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:53
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