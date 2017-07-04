Bucaspor start veriyor
Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor. Sarı lacivertliler, Kaynaklar Tesisleri'nde yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım nezaretindeki ilk idmanı saat 18.00'de yapacak.
Tadilat çalışmaları tamamlanan tesis yeni sezona yetişti. İzmir ekibinde yönetim transfer yasağı nedeniyle Emre Toraman, Veli, Murat, Hasan, Onur Alkan, Onur Yılmaz, Şenol, İlyas ve Mehmet'le tekrar anlaşarak iskelet kadroyu korudu. Bucasor'la yollarını ayıran iki isimden stoper Adil Adana Demirspor'la anlaşırken, kaptan Zafer kulüp arıyor. Bucaspor yönetimi alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen sol bek Emre Özkan'la tekrar masaya oturacak.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 15:32
-
Emenike 2 yıllık sözleşme imzaladı
Toplam 22
Yorum
tunç aykut efendi RVP,ATIIF,OZAN,FERNANDAO yu adam edicem diye laf edeceğine emenikeyle ilgilenseydi çok daha iyi olurdu.
-
"Sneijder ile uyumumuz iyiydi"
Toplam 3
Yorum
kpt iyi anlaşıyordunuz da ne oldu koca takım liği dördüncü bitirdi, sizin paralar tam ödendi.
-
İyi bir tatili hak etti
Toplam 2
Yorum
1905gs Yapsın yapsın döndüğünde bi sol bek bi ön libero bir de kanat aldı mı tamamdır.
Bucaspor start veriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.