 Bucaspor start veriyor – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    start veriyor

    Bucaspor start veriyor

    Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden , yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor. Sarı lacivertliler, Kaynaklar Tesisleri'nde yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım nezaretindeki ilk idmanı saat 18.00'de yapacak.

    Tadilat çalışmaları tamamlanan tesis yeni sezona yetişti. İzmir ekibinde yönetim transfer yasağı nedeniyle Emre Toraman, Veli, Murat, Hasan, Onur Alkan, Onur Yılmaz, Şenol, İlyas ve Mehmet'le tekrar anlaşarak iskelet kadroyu korudu. Bucasor'la yollarını ayıran iki isimden stoper Adil Adana Demirspor'la anlaşırken, kaptan Zafer kulüp arıyor. yönetimi alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen sol bek Emre Özkan'la tekrar masaya oturacak.


    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:32
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