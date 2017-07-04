Altay'da gençlere yakın markaj
Spor Toto 2'nci Lig'in yeni ekibi Altay'da A takımdan bir hafta önce U19 takımı oyuncularını antrenmana çıkaran teknik direktör Cüneyt Biçer, gençlerle yakından ilgileniyor.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde pazar günü başlayan idmanlarda Cüneyt Biçer, altyapıdan yetişen oyunculara eksiklerini ve yapmaları gerekenleri bir bir anlatıyor. Cüneyt Biçer'in gözüne girmek için ter döken futbolcular da öğütleri can kulağıyla dinliyor. Genç kramponların oyun becerelerini görme adına antremanlar yaptıran , yardımcılarına da sık sık notlar aldırıyor.
Futbola Altay'ın altyapısında başladığını ve A takım dışında tüm kategorilerde görev aldığını dile getiren Cüneyt Biçer, şöyle konuştu: "Futbol kariyerimde Altay'da profesyonel takım formasını giymek bana nasip olmamıştı. Şimdiki gençlere bakınca kendi geçmişimi görüyorum. Onların da Altay formasını ne kadar istediklerini gözlerinden okuyorum. Altyapımızı sürekli takip ediyoruz, tüm çocuklarımız mercek altında. A takıma yeni isimler kazandıracağız. Altay, geçmişte olduğu gibi Türk futboluna önemli değerler kazandırmaya devam edecek. Bunu hep birlikte göreceğiz."
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 15:52
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Abou'ya sürpriz talip
Toplam 9
Yorum
44istanbul Birakin nereye gidecekse gitsin. Orta seviyede bir forvet icin zaten maaliyeti oldukca yüksek. Maaliyeti düsmeyecekse, hic ugrasmayin, paraya yazik.
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Beşiktaş'tan Avrupa'yı sallayacak transfer
Toplam 47
Yorum
44istanbul yorumlara bak. gelmez etmez falan filan, binlerce dua ediyorlar resmen... renklileri nasil da korku basiyor :))))
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 56
Yorum
Dünya Starımı; Allah aşkına Atatürk havaalanı; Roberto carlos, Anelka, Hagi, Jardel, Ribery, Hoojdonk,guti gibi yıldızlar gördü sen Pepe'ye starmı diyorsun
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