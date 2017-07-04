 Altay'da gençlere yakın markaj – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    'da gençlere yakın markaj

    Altay'da gençlere yakın markaj

    Spor Toto 2'nci Lig'in yeni ekibi 'da A takımdan bir hafta önce U19 takımı oyuncularını antrenmana çıkaran teknik direktör Cüneyt Biçer, gençlerle yakından ilgileniyor.

    Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde pazar günü başlayan idmanlarda Cüneyt Biçer, altyapıdan yetişen oyunculara eksiklerini ve yapmaları gerekenleri bir bir anlatıyor. Cüneyt Biçer'in gözüne girmek için ter döken futbolcular da öğütleri can kulağıyla dinliyor. Genç kramponların oyun becerelerini görme adına antremanlar yaptıran , yardımcılarına da sık sık notlar aldırıyor.

    Futbola 'ın altyapısında başladığını ve A takım dışında tüm kategorilerde görev aldığını dile getiren Cüneyt Biçer, şöyle konuştu: " kariyerimde Altay'da profesyonel takım formasını giymek bana nasip olmamıştı. Şimdiki gençlere bakınca kendi geçmişimi görüyorum. Onların da Altay formasını ne kadar istediklerini gözlerinden okuyorum. Altyapımızı sürekli takip ediyoruz, tüm çocuklarımız mercek altında. A takıma yeni isimler kazandıracağız. Altay, geçmişte olduğu gibi Türk futboluna önemli değerler kazandırmaya devam edecek. Bunu hep birlikte göreceğiz."

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:52
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