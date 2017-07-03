 Fethiyespor Ömürcan'la anlaştı – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Fethiyespor Ömürcan'la anlaştı

    Fethiyespor Ömürcan'la anlaştı

    Spor Toto 2'nci Ligi ekiplerinden Fethiyespor, İnegölspor'un orta saha oyuncusu Ömürcan Yıldırımlı ile prensipte anlaştı.

    24 yaşındaki Ömürcan'ın önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. Düzcespor altyapısından yetişip Tavşanlı Linyitspor'da profesyonel olan Ömürcan, Çorum Belediyespor'da da oynadı. Geçen sezon İnegölspor'da 31 lig ve 7 kupa müsabakasında forma giyen Ömürcan, 3 kez rakip fileleri sarstı. Ömürcan, 2'nci Lig'de 77 maçta 5 gol kaydetti. 10 numara pozisyonunda oynayan genç oyuncu, kanatlarda da görev alabiliyor.

    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:34
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