Fethiyespor Ömürcan'la anlaştı
Spor Toto 2'nci Ligi ekiplerinden Fethiyespor, İnegölspor'un orta saha oyuncusu Ömürcan Yıldırımlı ile prensipte anlaştı.
24 yaşındaki Ömürcan'ın önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. Düzcespor altyapısından yetişip Tavşanlı Linyitspor'da profesyonel olan Ömürcan, Çorum Belediyespor'da da oynadı. Geçen sezon İnegölspor'da 31 lig ve 7 kupa müsabakasında forma giyen Ömürcan, 3 kez rakip fileleri sarstı. Ömürcan, 2'nci Lig'de 77 maçta 5 gol kaydetti. 10 numara pozisyonunda oynayan genç oyuncu, kanatlarda da görev alabiliyor.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:34
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''Saygısızlık''
Toplam 28
Yorum
CIM BOM BOM TOPLA VALIZINI GIT ARTIK - AMA PARA KAZANDIR DA GIT - NE KATKIN VAR KI ZATEN - AMACINIZ BEDELSIZ GITMEK ... SADECE FAZLADAN PARA ALMAK ICIN
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Orkan Çınar da işlem tamam
Toplam 12
Yorum
awentador Böyle futbolcuları alıp üstüne daha çok katıp süper yıldızları üreteceksin sonrada vitrine koyup Avrupayı peşinden koşturacaksın .
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Aboubakar direniyor
Toplam 12
Yorum
xxxx oyuncu bişey demiyor ben beşiktaşta oynamak istiyorum diyor adam daha nedesin klüpleri zorluk çıkarıyor ama bu iş beşiktaşın işine yarıyacak
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