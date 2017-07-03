Fethiyespor Ömürcan'la anlaştı

24 yaşındaki Ömürcan'ın önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. Düzcespor altyapısından yetişip Tavşanlı Linyitspor'da profesyonel olan Ömürcan, Çorum Belediyespor'da da oynadı. Geçen sezon İnegölspor'da 31 lig ve 7 kupa müsabakasında forma giyen Ömürcan, 3 kez rakip fileleri sarstı. Ömürcan, 2'nci Lig'de 77 maçta 5 gol kaydetti. 10 numara pozisyonunda oynayan genç oyuncu, kanatlarda da görev alabiliyor.