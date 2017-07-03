 Altay'a gurbetçi kaleci – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'a gurbetçi kaleci

    <a href="/index/altay?id=19306751-aa54-42da-9e6c-cf2d601e3b42" class="" rel="tag">Altay</a>'a gurbetçi kaleci

    Yeni sezon hazırlıklarına genç oyuncularla başlayan , gurbetçi kaleci Philipp Angeler'i denemeye aldı.

    Annesi Türk, babası Avusturyalı olan 20 yaşındaki file bekçisinin bir hafta boyunca antrenmanlara çıkacağını açıklayan teknik direktör Cüneyt Biçer, "Philipp, bize tavsiye ile geldi. İngiltere'de Reading'in altyapısında oynamış. Türk pasaportu var. Performansını beğenirsek aramıza katılabilir" diye konuştu. Siyah-beyazlıların U19 takımı ile idmanlara başlayan genç file bekçisi Avusturya'da SV Thal takımında görev aldı.
    Yeni sezonda kaleyi Keçiörengücü'nden transfer edilen Egemen'e emanet etmeyi planlayan Cüneyt Biçer, gelecek vaadeden genç bir file bekçisi daha transfer edebileceklerini söyledi.
    Öte yandan denenmeye gelmesi beklenen Berliner AK 07'den 20 yaşındaki gurbetçi ön libero Enes Aydın, çalışmaya katılmadı. Enes'in herhangi bir mazeret sunmadığı öğrenildi.
    10 Temmuz'da topbaşı yapacak 'da dış transferde 4 takviye planlayan yönetim hafta içinde Atiker Konyaspor'dan orta saha oyuncusu Maksut Taşkıran'ın da işini bitirmeyi planlıyor.
    SEÇMELER 10 TEMMUZ'DA
    'ın altyapı seçmeleri 10 Temmuz'da Gaziemir İlçe Stadı'nda başlayacak. 10 Temmuz Pazartesi günü 2001-02 doğumlu, 11 Temmuz Salı günü 2003-04 doğumlu, 12 Temmuz Çarşamba günü ise 2005-06 doğumlu oyuncular seçmelere katılacak. Her gün saat 18.00'de başlayacak ve ücretsiz olacak seçmeler konusunda kulüpten şu açıklama yapıldı:
    "Oyuncuların sağlık raporu, velisinin imzalı izin dilekçesi ve kimlik fotokopisi ile Gaziemir İlçe Stadı'nda kurulacak kayıt noktasına seçme saatinden 1 saat önce başvurması yeterli olacak. Genç oyuncular seçmelere, uygun ekipman ve yalnızca Altay forması ya da beyaz t-shirt ve siyah şort ile katılabilecek."


    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'a gurbetçi kaleci haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.