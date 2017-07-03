Altay, sezona gençlerle start verdi
Spor Toto 2. Lig’e iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Altay, yeni sezon hazırlıklarına genç oyuncularıyla başladı.
Altyapı seçmeleri 10 temmuz'da
Türk Futboluna kazandırdığı isimlerle yetiştirici kimliğini ön planda tutan Altay'da altyapı seçmeleri de 10 Temmuz'da start alacak. Gaziemir İlçe Stadında gerçekleştirilecek seçmelere 10 Temmuz Pazartesi günü 2001-2002 doğumlu, 11 Temmuz Salı günü 2003-2004 doğumlu, 12 Temmuz Çarşamba günü ise 2005-2006 doğumlu oyuncular katılacak. Her gün saat 18.00'de gerçekleştirilecek ücretsiz seçmelere girmek isteyen oyuncuların organizasyon günü sağlık raporu, velisinin imzalı izin dilekçesi ve kimlik fotokopisi ile Gaziemir İlçe Stadında kurulacak kayıt noktasına seçme saatinden 1 saat önce başvurması yeterli olacak. Genç oyuncular seçmelere, uygun ekipman ve yalnızca Altay forması ya da beyaz t-shirt ve siyah şort ile katılabilecek.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:05
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Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı
Toplam 3
Yorum
maldonado herşey aşikarane ortaya çıkmışken halen trabzon şampiyon diyorsanız size diyecek daha hiçbirşey yok..
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"Galatasaray bir dünya markası"
Toplam 9
Yorum
TUTUP AŞAĞIYA ÇEKTİ. BU KİŞİLER ZATEN MALUM. SENİ SEVGİLİ SERDAR AZİZ, BİZ GS YIN BİR DÜNYA TAKIMI OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SEN BU SÖZÜ BIRAK VE SAHA DA KONUŞ. DÜNYA TAKIMINI BİRİLERİ AYAĞINDAN
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Hakan Milan’da!
Toplam 5
Yorum
he-man ertuğrul ver kırmızıyı..çalhanoğlu milanda..
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