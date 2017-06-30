İnegölspor Okan'la imzaladı
Spor Toto 2'nci Ligi ekibi İnegölspor, Pendikspor'un forvet oyuncusu Okan Deniz’i renklerine bağladı.
İmza töreninde konuşan İnegölspor Başkan Yardımcısı Osman Sevim, "Okan Deniz'le 1 yıllık anlaşma yaptık. İç ve dış transferlerimiz sürecek. Şampiyon olacak bir kadro oluşturmak istiyoruz. Taraftarımız bizimle kenetlensin. Başaracağız" dedi. Okan Deniz ise, "İnegölspor'a başarılı olmak için geldim. Arkadaşlarımla birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:10
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Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 1
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borego oh beee. bir emenike faciasından daha kurtulduk.
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"Wes'le önümüzdeki hafta..."
Toplam 12
Yorum
Erol Galatasaraylılara sesleniyorum neden beşiktaşlılar sneijderin gitmesine daha çok üzülüyorlar neden?
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Belhanda'nın maliyeti belli oldu
Toplam 49
Yorum
Belhanda 36 maç 3 gol 7 asist. 20 milyon Euro yaklaşık 100 milyon türk lirası maliyet. olaya bak türkiyenin parası nerelere gidiyor yazık
İnegölspor Okan'la imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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