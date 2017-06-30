 İnegölspor Okan'la imzaladı – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    İnegölspor Okan'la imzaladı

    İnegölspor Okan'la imzaladı

    Spor Toto 2'nci Ligi ekibi İnegölspor, Pendikspor'un forvet oyuncusu Okan Deniz’i renklerine bağladı.

    İmza töreninde konuşan İnegölspor Başkan Yardımcısı Osman Sevim, "Okan Deniz'le 1 yıllık anlaşma yaptık. İç ve dış transferlerimiz sürecek. Şampiyon olacak bir kadro oluşturmak istiyoruz. Taraftarımız bizimle kenetlensin. Başaracağız" dedi. Okan Deniz ise, "İnegölspor'a başarılı olmak için geldim. Arkadaşlarımla birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:10
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