 Bucaspor tesisleri yenileniyor – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Bucaspor tesisleri yenileniyor

    Bucaspor tesisleri yenileniyor

    Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor'un Kaynaklar Tesisleri'nde tadilat çalışmaları devam ediyor.

    İspanya'dan getirilen özel tohumların ekilmesiyle tesislerdeki sahaların zemini yenilendi. Bakımı süren çim sahaların 5 Temmuz'da başlayacak yeni sezon çalışmalarına yetişeceği belirtildi. Futbolcuların kaldığı bungalov evler ve ana binadaki antrenörler odaları boyandı, halılar ve perdeler yenilendi. Çevre düzenlemesi yapılan tesiste, yağmurlu havalarda tıkanan altyapı kanalizasyon sistemi ve fitness salonu elden geçirildi. Sarı lacivertli yönetim, onarım çalışmalarına verdiği destek nedeniyle Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'ya teşekkür etti.

    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:31
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