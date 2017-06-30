Bucaspor tesisleri yenileniyor
Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor'un Kaynaklar Tesisleri'nde tadilat çalışmaları devam ediyor.
İspanya'dan getirilen özel tohumların ekilmesiyle tesislerdeki sahaların zemini yenilendi. Bakımı süren çim sahaların 5 Temmuz'da başlayacak yeni sezon çalışmalarına yetişeceği belirtildi. Futbolcuların kaldığı bungalov evler ve ana binadaki antrenörler odaları boyandı, halılar ve perdeler yenilendi. Çevre düzenlemesi yapılan tesiste, yağmurlu havalarda tıkanan altyapı kanalizasyon sistemi ve fitness salonu elden geçirildi. Sarı lacivertli yönetim, onarım çalışmalarına verdiği destek nedeniyle Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'ya teşekkür etti.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:31
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Sneijder depremi
Toplam 11
Yorum
KARTAL Wesley sneijder Beşiktaşla anlaşmak üzere... Bunu yönetim içinden biri söyledi araştırsana zeki
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F.Bahçe'den tarihi imza
Toplam 4
Yorum
Baron Tarihi dengesizlik artik fb nin rakipleri fbahce disinda ulkerle ve ayriyeten dogus klubuyle yani 1e karsi 3 kluple oynayacak
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50. yılımızın önemini hisset
Toplam 2
Yorum
ADAMI ARAYIP DURMA ERSUN RAHAT BIRAK TATİL YAPSIN,STRESE SOKMA,ADAM ZATEN İYİ,AYTAÇI KOV O ZAMAN ANLARIM İYİ NİYETİNİ
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