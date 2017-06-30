 Altay Harun'un peşinde – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Altay Harun'un peşinde

    Altay Harun'un peşinde

    Spor Toto 2'nci Ligi'nde yeni sezonda üst sıraları hedefleyen Altay, dış transferde Ankaragücü'nden ön libero Harun Aydın'ı gündemine aldı.

    Futbola başladığı Başkent ekibinde 2013'te profesyonel olan 23 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Türkiye 1'iinci Ligi'ne yükselen Ankaragücü, altyapısından yetişen Harun'la henüz anlaşmadı. Hataysporlu deneyimli ön libero Yılmaz Özeren'i kulübünün bırakmaması üzerine alternatif arayışına geçen Altay, Harun'un transferine yöneldi. Geçen sezon Ankaragücü'nde şampiyonluk sevinci yaşayan Harun, 2'nci Lig'de 103 müsabakaya çıkıp, 2 kez rakip fileleri sarstı.
    Dış transferde şu ana dek Keçiörengücü'nden forvet Yıldıray Koçal ve kaleci Egemen Gençalp, Bandırmaspor'dan sol bek Serkan Sözmen, Sivasspor'dan stoper İbrahim Öztürk'le anlaşan Altay, ön libero ve orta saha oyuncusu alarak transferi kapatmayı hedefliyor. Siyah beyazlılar iç transferde 7 oyuncusuyla sözleşme yenileyip, 6 isimle yollarını ayırdı.


    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:56
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