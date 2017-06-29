İnegölspor'da kaleci Şener ile yola devam
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden İnegölspor’da transfer harekatı başladı. Bordo-beyazlılar, iç transferde kaleci Şener Özcan ile sözleşme yeniledi.
Transfer Komitesi Başkanı Kerim Kurumuş ile Başkan Yardımcısı Osman Sevim, kaleci Şener Özcan ile kulüp tesislerinde bir araya geldi. Yapılan görüşmeler neticesinde başarılı file bekçisi ile sözleşme yenilendi. Öte yandan, önümüzdeki günler içerisinde iç transferde kalması istenen oyuncular ile görüşmelere devam edileceği bildirildi.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:03
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Forvete alternatif aday: Ahmethan
Toplam 12
Yorum
I.D.34 Ne güzel haberler bir kac gün önce Yigithan ve simdide Ahmethan ile ilgileniliyor.Altyapidan yildizlarin dogma zamani gelmistir.bravo hocaya
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Yeni Beckham: Wesley
Toplam 5
Yorum
RESPECT gidecekse selçuğu satın takımı yavaşlatan o şino yine 28 maçta 5 gol 15 asist yapmış selçuk ne yapıyo orta saha şino imbula lemina dan inş
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Forvete alternatif aday: Ahmethan
Toplam 12
Yorum
gfb okan alkan ve beykan 'da potansiyel olsaydıda başka yerlerde parlasalardı hee birde recep niyaz demkki hocada sorun yok sorun oyuncularda
İnegölspor'da kaleci Şener ile yola devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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