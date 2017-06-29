Altay forması babadan oğula

1987-88'de Malatyaspor'dan kiralık geldiği siyah beyazlı ekipte bir sezon görev yapan, 1996-97 ve 1999-2000 sezonlarında teknik adam olarak Zafer Bilgetay'ın yardımcılığını üstlenen Malik Gençalp, oğlunun gönül verdiği kulüpte forma giyecek olmasının mutluluğunu yaşıyor. Şu anda Çeşme Belediyespor'u çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam, Egemen'in büyük bir camiaya, örnek bir kulübe ve kültür yuvasına geldiğini söyledi.

Altay'ın küllerinden doğacağını belirten Malik Gençalp, "Altay'ın 3'üncü Lig play off finalini yaşlı gözlerle izledim. Her zaman karşılıksız Altay'ın neferiyim. Görecekseniz, oğlum da bu kulübe başarıyla hizmet edecek" diye konuştu. Oğlu Egemen'in, Altay'la anlaşma aşamasında hiç kimseyi aramadığını anlatan baba Gençalp, şöyle dedi:

"Teknik Direktör Cüneyt Biçer, benim Torbalı Belediyespor'dan eski öğrencimdir, ancak kendisinden en ufak bir talebim olmadı. Futbolda torpil işlemez. Egemen hak ederek buralara geldi. Oğlum daha önce Süper Lig kulüpleri tarafından isteniyordu, şanssız bir dönem geçirdi. Ancak son yıllarda toparladı. Ben 13 sene futbol oynadım, çok net söylüyorum benden daha iyi kaleci. Takımı sahiplenmesi ve çevresiyle ilişkileri çok iyi. Teknik anlamdaki başarılı yönlerini saymak istemiyorum, insanlar zaten görecekler. Eleştirdiğim tek noktası duygusal olması. Kötü gol yediğinde 2-3 gün bunun etkisinde yaşıyor. Bu konuda uyarılarda bulunuyorum. Futbolda düne bakılmaz. Egemen gurur duyduğum Altay'la birlikte Süper Lig'e kadar çıkacak."