Adem Koçak Bandırmaspor'da

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bandırmaspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Geçen sezon Sivasspor'da forma giyen ve TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Adem Koçak, Bandırmaspor'a transfer oldu. Koçak'ın Bandırma'ya gelerek kendisini bordo beyazlı renklere bağlayacak imzayı atacağı öğrenildi.

