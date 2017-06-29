Adem Koçak Bandırmaspor'da
TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bandırmaspor'da transfer çalışmaları sürüyor.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:04
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Marcelo ısrarı
Toplam 4
Yorum
cc cenk burak yılmaz gibi elde patlama riski yüksek topçu ondan diyorum . seneye çoğu elde kalacak şimdiden sat takımı kur benim fikrim
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Forvete alternatif aday: Ahmethan
Toplam 14
Yorum
meftun avrupada oldugu gibi gençler önem verilmeli ve oynatılmalı
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UEFA’dan duruşma çağrısı
Toplam 4
Yorum
karakartal TFF ninde bu işe el atması lazım.Sonuçta bu iş Türk futbolunuda direk ilgilendiriyor
Adem Koçak Bandırmaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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