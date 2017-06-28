Nazilli Belediyespor'un gözü Gökhan Ünal'da
Spor Toto 2'nci Ligi temsilcisi Nazilli Belediyespor'da forvet arayışı sürüyor.
Altınordu'dan ayrılan Hasan Kabze ile ilgilenen Nazilli Belediyespor, şimdi de rotayı eski Menemen Belediyesporlu Gökhan Ünal'a çevirdi. Bonservisi elinde olan tecrübeli golcüyle ilk görüşmelerin gerçekleştiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların hücum hattına Pendikspor'dan forvet Sinan Kurumuş'u düşündüğü de ileri sürüldü.
Trabzonspor ve Fenerbahçe formasını terleten Gökhan Ünal, 2005-2006'da Süper Lig'de Kayserispor'da oynarken gol kralı olmayı başarmıştı.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:12
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Ben Arfa F.Bahçe'ye koşuyor
Toplam 18
Yorum
fener bu aykutla azize kimse inanmıyor hikayeden futbolcu adı geziyor hiçbirini alamazlar para yok sattıkları adam yok nereye alıyor taraftar kand
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Sola sürpriz aday
Toplam 1
Yorum
Yusuf 20 m luk adam nasl 10 un altına bitiyor allah aşkına ya :D
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Bonservis bedeli belirlendi
Toplam 8
Yorum
KöfteHoRr Beşiktaş'ta Tolgay ve Oğuzhan beraber lükse kaçıyor bence. İkisininde birbirine yakın yetenekleri var ama hangisini oynatsan öbürüne yazık oluyor. Birlikte oynattığın zamanda orta sahada direnç düşüyor. İkisinden birini iyi fiyata satıp yerine eksik bölgelere takviye yapılabilir.
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