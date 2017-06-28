 Nazilli Belediyespor'un gözü Gökhan Ünal'da – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Nazilli Belediyespor'un gözü Gökhan Ünal'da

    Nazilli Belediyespor'un gözü Gökhan Ünal'da

    Spor Toto 2'nci Ligi temsilcisi Nazilli Belediyespor'da forvet arayışı sürüyor.

    Altınordu'dan ayrılan Hasan Kabze ile ilgilenen Nazilli Belediyespor, şimdi de rotayı eski Menemen Belediyesporlu Gökhan Ünal'a çevirdi. Bonservisi elinde olan tecrübeli golcüyle ilk görüşmelerin gerçekleştiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların hücum hattına Pendikspor'dan forvet Sinan Kurumuş'u düşündüğü de ileri sürüldü.
    Trabzonspor ve Fenerbahçe formasını terleten Gökhan Ünal, 2005-2006'da Süper Lig'de Kayserispor'da oynarken gol kralı olmayı başarmıştı.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:12
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