Nazilli Belediyespor'un gözü Gökhan Ünal'da

Altınordu'dan ayrılan Hasan Kabze ile ilgilenen Nazilli Belediyespor, şimdi de rotayı eski Menemen Belediyesporlu Gökhan Ünal'a çevirdi. Bonservisi elinde olan tecrübeli golcüyle ilk görüşmelerin gerçekleştiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların hücum hattına Pendikspor'dan forvet Sinan Kurumuş'u düşündüğü de ileri sürüldü.

Trabzonspor ve Fenerbahçe formasını terleten Gökhan Ünal, 2005-2006'da Süper Lig'de Kayserispor'da oynarken gol kralı olmayı başarmıştı.