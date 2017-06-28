Karşıyaka'da yeni kriz tehlikesi
Spor Toto 2'nci Ligi'nde yeni sezon öncesi Cenk, Okan, Mahmut, Bartu ve Ali Kemal dışındaki oyuncularla tekrar anlaşarak geçen sezonki kadrosunu büyük ölçüde koruyan Karşıyaka'nın sözleşme yenileyeceği futbolcularına cuma gününe kadar peşinat ödemediği taktirde yeni bir krizle karşı karşıya kalacağı bildirildi.
Yeşil kırmızılı kulüple ön protokol yapan ve resmi mukavele imzalamak için yeni sezon peşinatlarının ödenmesini bekleyen futbolculardan Tayfun'un protokole, "30 Haziran'a kadar peşinat taksidi ödenmezse serbest kalır" maddesini eklettiği ortaya çıktı.
Can Erdem'in de 30 Haziran'a kadar peşinatı ödenmezse, ertesi gün kulübe ihtarname göndereceğini bildirdiği iddia edilirken peşinatlar için 600 bin TL'ye ihtiyacı olan yönetim, kaynak arayışını hızlandırdı.
Karşıyaka, futbolcuların geçen sezondan kalan alacaklarını Yaşar Holding'in aktardığı 1 milyon TL ve yönetimin sağladığı 300 bin TL'yle ödemişti.
Bu arada teknik direktör arayışını sürdüren Karşıyaka'ya 1990-92 yılları arasında yeşil kırmızılı ekipte futbol oynayan, çeşitli dönemlerde Denizlispor ve Denizli Futbol Akademisi'ni çalıştıran Ali Yalçın önerildi.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:36
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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başlıyor
Toplam 7
Yorum
kartalcııııı bi sezonda trasferleri erken yapın be başkan. stresten geriliyoz.aklımız yerinde stressiz dinç dimdik başlayalım bi sezonada
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Medel ısrarı
Toplam 4
Yorum
Bordocu Edin Visca ve Roma dan Edin Dzeko ikisi birlikte alinirsa bizi kimse tutamaz.
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F.Bahçe'den basketbola dev takviye
Toplam 1
Yorum
AHMET Mükemmel transfer
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