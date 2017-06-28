Karşıyaka'da yeni kriz tehlikesi

Yeşil kırmızılı kulüple ön protokol yapan ve resmi mukavele imzalamak için yeni sezon peşinatlarının ödenmesini bekleyen futbolculardan Tayfun'un protokole, "30 Haziran'a kadar peşinat taksidi ödenmezse serbest kalır" maddesini eklettiği ortaya çıktı.

Can Erdem'in de 30 Haziran'a kadar peşinatı ödenmezse, ertesi gün kulübe ihtarname göndereceğini bildirdiği iddia edilirken peşinatlar için 600 bin TL'ye ihtiyacı olan yönetim, kaynak arayışını hızlandırdı.

Karşıyaka, futbolcuların geçen sezondan kalan alacaklarını Yaşar Holding'in aktardığı 1 milyon TL ve yönetimin sağladığı 300 bin TL'yle ödemişti.

Bu arada teknik direktör arayışını sürdüren Karşıyaka'ya 1990-92 yılları arasında yeşil kırmızılı ekipte futbol oynayan, çeşitli dönemlerde Denizlispor ve Denizli Futbol Akademisi'ni çalıştıran Ali Yalçın önerildi.