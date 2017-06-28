Ankaragücü şov yapacak
Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi gözünü önemli isimlere dikti. Teknik direktör İsmail Kartal, F.Bahçe’den eski öğrencileri Meireles, Hakan ve Savaş’ın alınması için yönetime rapor verdi.
KARTAL İŞBAŞINDA!
Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve bir yıl oynamayan Raul Meireles'i kadrosunda görmek isteyen Kartal, Hakan Çinemre ile Savaş Polat'la da savunmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Kartal'ın 34 yaşındaki Meireles'le bizzat kendisinin görüşeceği belirtilirken, yönetim de iki genç oyuncu için F.Bahçe'nin kapısını çalacak. 23 yaşındaki Hakan, geçen sezon kiralık oynadığı Eskişehir'de 33 maça çıktı. 20 yaşındaki Savaş ise F.Bahçe formasıyla 4 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında oynadı.
HEDEFİMİZ HEP ZİRVE
Teknik Direktör İsmail Kartal, Ankaragücü camiasına şampiyonluk sözü verdi. Kartal, "Büyük bir camiaya geldim. Taraftarlarımızla birlikte güzel başarılara imza atmak istiyoruz. Hedefimiz her zaman zirve olacak" ifadelerini kullandı.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:25
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
şaka şaka gibi yaa :D burak bitti denildigi sezon 17 gol atıodu bu kral ilan ediliyor bide sahte haberlerle kandırıyorlar bu bjklileri
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Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!
Toplam 14
Yorum
Özgür Bonservisler toplam15.5 milyon euro 4,3,5 yıllık sabitler 23.9 milyon euro maç toplam39.5 maç başıları ile 42 yi buluyor araştır istersen
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
SMOKİE ÇİFT AYAKLI ŞUTÖR VE BİTİRİCİĞİ YÜKSEK TEKNİK KAÇ TANE TÜRK FORVET TANIYOSUN MERAK ETTİM ? :D renktaş
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