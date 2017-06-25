Menemen Belediyespor'da Ali imzaladı
Spor Toto 2'nci Lig ekibi Menemen Belediyespor, Erzin Belediyespor'dan kanat oyuncusu 22 yaşındaki Samed Ali Kaya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbol kariyerine 2007 yılında Çukurova Belediyespor'da başlayan genç oyuncu, Adana Gençlerbirliği, Kayserispor, Tarsus İdman Yurdu, Trabzon Kanuni Futbol ve Kayseri Erciyespor'da görev yaptı. Spor Toto 2'nci Lig'de 13, 3'üncü Lig'de ise 43 maça çıkan Samed Ali, 19 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Sarı lacivertliler daha önce Boluspor'dan İsmail, Giresunspor'dan Cihan, Kızılcabölükspor'dan Semih, Manisaspor'dan Alper, Niğde Belediyespor'dan Ardahan, Konya Anadolu Selçukspor'dan Eren ve Almanya'nın Wehen takımından Kerem'le anlaştı.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:09
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Kara Kartallar Nani’de ısrarcı
Toplam 6
Yorum
Bence Fenerbahce de Cok Büyük Bisey yapti mi ? 47 Macta 12 gol ve 13 Assist cok Büyük Bisey degil ki ? bunu cok Futbolcu yapabillir süper lig de
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Pepe’ye yaştan veto!
Toplam 10
Yorum
Vatandas Tabii tabiii..drogba 18 hagi 20 ulfaluji 21 van porsuk 20 yasinda geldiler.pepe yasli!!
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''25 milyon euro versinler...''
Toplam 6
Yorum
Bence Eger Fiyati 25 Milyon € Sa Sözlesmede Neden 12 Milyon € madde var mis ?
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