 Bucaspor Erkan'la uzattı – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Bucaspor Erkan'la uzattı

    Bucaspor Erkan'la uzattı

    Spor Toto 2'nci Lig takımlarından Bucaspor, iç transferde kanat oyuncusu Erkan Taşkıran'ın sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.

    Manisaspor'un ısrarla istediği deneyimli futbolcuyu bırakmaya niyetli olmayan sarı lacivertliler, Erkan'la her konuda anlaştı. Başkan Ahmet Doğan, FIFA'dan gelen 2 dönem transfer yasağı yüzünden devre arasına kadar takviye yapamayacaklarını hatırlatarak, "Kadromuzdaki tüm oyuncular bizim için çok değerli. Hedefimiz yeni sezonda zirveye oynamak. O nedenle kimseyi kaybetmeye niyetimiz yok" diye konuştu.

    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:11
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