Bucaspor Erkan'la uzattı

Manisaspor'un ısrarla istediği deneyimli futbolcuyu bırakmaya niyetli olmayan sarı lacivertliler, Erkan'la her konuda anlaştı. Başkan Ahmet Doğan, FIFA'dan gelen 2 dönem transfer yasağı yüzünden devre arasına kadar takviye yapamayacaklarını hatırlatarak, "Kadromuzdaki tüm oyuncular bizim için çok değerli. Hedefimiz yeni sezonda zirveye oynamak. O nedenle kimseyi kaybetmeye niyetimiz yok" diye konuştu.