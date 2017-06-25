Bucaspor Erkan'la uzattı
Spor Toto 2'nci Lig takımlarından Bucaspor, iç transferde kanat oyuncusu Erkan Taşkıran'ın sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.
Manisaspor'un ısrarla istediği deneyimli futbolcuyu bırakmaya niyetli olmayan sarı lacivertliler, Erkan'la her konuda anlaştı. Başkan Ahmet Doğan, FIFA'dan gelen 2 dönem transfer yasağı yüzünden devre arasına kadar takviye yapamayacaklarını hatırlatarak, "Kadromuzdaki tüm oyuncular bizim için çok değerli. Hedefimiz yeni sezonda zirveye oynamak. O nedenle kimseyi kaybetmeye niyetimiz yok" diye konuştu.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:11
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Kara Kartallar Nani’de ısrarcı
Toplam 6
Yorum
Bence Fenerbahce de Cok Büyük Bisey yapti mi ? 47 Macta 12 gol ve 13 Assist cok Büyük Bisey degil ki ? bunu cok Futbolcu yapabillir süper lig de
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Pepe’ye yaştan veto!
Toplam 10
Yorum
Vatandas Tabii tabiii..drogba 18 hagi 20 ulfaluji 21 van porsuk 20 yasinda geldiler.pepe yasli!!
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''25 milyon euro versinler...''
Toplam 6
Yorum
Bence Eger Fiyati 25 Milyon € Sa Sözlesmede Neden 12 Milyon € madde var mis ?
Bucaspor Erkan'la uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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