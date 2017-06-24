Nazilli Belediyespor'da Evren imzaladı
Spor Toto 2'ncig Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, geçen sezon 3'üncü Lig'e düşen Aydınspor 1923'ten kaleci Evren Özyiğit ile anlaştı.
Deneyimli file bekçisi 2 yıllık sözleşme imzaladı. Evren, yeni sezonda Nazilli Belediyespor'da forma giymekten büyük mutluluk duyacağını söyleyen, Evren, "Nazilli Belediyespor, hedefleri olan bir kulüp. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum" diye konuştu.
Tecrübeli eldiven Muğlaspor, Osmanlıspor, Eyüpspor, Denizlispor, Akhisar Belediyespor, Adanaspor ve Altay'da da oynadı. Evren'in ismi bir süre önce Muğlaspor'la anılmıştı.
Öte yandan Teknik Direktör Fatih Akyel, yönetimle arasında kriz yaşandığı iddialarını yalanlayarak, "Ben başladığım işi yarım bırakmam. Bu takımı şampiyon yapmadan hiçbir yere gitmiyorum" dedi.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:08
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Aslan Belhanda
Toplam 12
Yorum
YÜZDE 70 YERLİ, YÜZDE 30 YABANCI ORANI GÖZETİLEREK GS BU KADAR BÜYÜK PARALARI YABANCILARA VERECEĞİNE BU PARALARI YIL İÇİNDE PRİM OLARAK MAÇLARDA FUTBOLCULARA VERSE TC. NİN EN BÜYÜĞÜ OLURDU
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Visca teklifi artırıldı
Toplam 6
Yorum
ofliii kim lan bu okadar para onca adam bir kişi için ooolmaaaaaazz.
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Aslan Belhanda
Toplam 12
Yorum
ÖDÜNLENDİRİLEREK GS FUTBOLDA ÇOK YÜKSELEBİLİRDİ. G GS SÜPER LİG, 2 Cİ LİG VE 3 CÜ LİGLERİ TARAMALI FUTBOLCULARI GS YA KAZANDIRMALI. İYİ BİR EĞİTİM VE ANTREMAN SİSTEMİ VE PİRİM SİSTEMİ İLE
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