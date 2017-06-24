 Nazilli Belediyespor'da Evren imzaladı – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Nazilli Belediyespor'da Evren imzaladı

    Nazilli Belediyespor'da Evren imzaladı

    Spor Toto 2'ncig Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, geçen sezon 3'üncü Lig'e düşen Aydınspor 1923'ten kaleci Evren Özyiğit ile anlaştı.

    Deneyimli file bekçisi 2 yıllık sözleşme imzaladı. Evren, yeni sezonda Nazilli Belediyespor'da forma giymekten büyük mutluluk duyacağını söyleyen, Evren, "Nazilli Belediyespor, hedefleri olan bir kulüp. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum" diye konuştu.
    Tecrübeli eldiven Muğlaspor, Osmanlıspor, Eyüpspor, Denizlispor, Akhisar Belediyespor, Adanaspor ve Altay'da da oynadı. Evren'in ismi bir süre önce Muğlaspor'la anılmıştı.
    Öte yandan Teknik Direktör Fatih Akyel, yönetimle arasında kriz yaşandığı iddialarını yalanlayarak, "Ben başladığım işi yarım bırakmam. Bu takımı şampiyon yapmadan hiçbir yere gitmiyorum" dedi.

    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:08
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