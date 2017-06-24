Karşıyaka'da Erhan'a izin yok
Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Karşıyaka yönetimi, geçen sezon gösterdiği performansla U23 Milli Takım'a seçilip Süper Lig ekiplerinin takibine giren 22 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk'ü satmayı düşünmüyor.
"Erhan'ı satmak gibi bir niyetimiz yok" diyen Başkan Mutlu Altuğ, "Kadromuzun önemli isimlerinden biri. Gelecek planlarımız için önemli bir oyuncu. Onun için bonservis bedeli belirlemedik. Çok ısrarcı olan bir kulüp çıkarsa hem bizim, hem Erhan'ın menfaatleri doğrultusunda görüşürüz" dedi. Altuğ, Atiker Konyaspor'un 700 bin TL bonservis bedeli önerdiği iddia edilen Erhan'la ilgili kendilerine gelen resmi bir teklif olmadığını söyledi. Karşıyaka, genç file bekçisinin geçen sezondan kalan 134 bin TL alacağını hafta içinde yatırmıştı.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:35
-
Joe Hart gelecek
Toplam 10
Yorum
Alp Adamın değeri 200 bin diyorsun ama transfermarkt verilerine göre bu aslan geldiği zaman 12m 2014 ortalarında 18m şuan ise 11m tırnağı olamaz
-
Kocaman yakın takipte
Toplam 26
Yorum
FENERBAHÇEEEEMM İNŞALLAH DOUMBİA GELMEZ İÇİMDEN Bİ HİS İŞE YARAMAZ GİBİME GELİYOO.......
-
Arda derbisi
Toplam 46
Yorum
Aman haaa Arda fenere gitsin parasını GS ödesin. Bu GS için çok daha faydalı olur.
Karşıyaka'da Erhan'a izin yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.