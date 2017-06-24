Fethiyespor'da 3 imza

Borussia Dortmund 2 takımından Dardanelspor'a gelerek Türkiye kariyerine başlayan 25 yaşındaki Ensar, çok mutlu olduğunu, kendini yeni sezona hazır hissettiğini ve şimdiden heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş altyapısından yetişen, Adanaspor, Giresunspor, Tarsus İdmanyurdu, Menemen Belediyespor ve Bayrampaşa'da da oynayan 25 yaşındaki Ömer, Fethiyespor'un bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Sakaryaspor altyapısında yetişen, Karşıyaka, Kocaeli Birlikspor, Kartalspor, İnegölspor ve Samsunspor'da top koşturan 27 yaşınaki Muharrem ise, formayı kapmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

