Fethiyespor'da 3 imza
Spor Toto 2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor, Sarıyer'den gurbetçi sol kanat Ensar Enes Baykan, Aydınspor 1923'ten sağ bek Ömer Karancı ve Tuzlaspor'dan ön libero Muharrem Efe ile 2'şer yıllık sözleşmeler imzaladı.
Borussia Dortmund 2 takımından Dardanelspor'a gelerek Türkiye kariyerine başlayan 25 yaşındaki Ensar, çok mutlu olduğunu, kendini yeni sezona hazır hissettiğini ve şimdiden heyecanlı olduğunu dile getirdi.
Beşiktaş altyapısından yetişen, Adanaspor, Giresunspor, Tarsus İdmanyurdu, Menemen Belediyespor ve Bayrampaşa'da da oynayan 25 yaşındaki Ömer, Fethiyespor'un bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Sakaryaspor altyapısında yetişen, Karşıyaka, Kocaeli Birlikspor, Kartalspor, İnegölspor ve Samsunspor'da top koşturan 27 yaşınaki Muharrem ise, formayı kapmak için elinden geleni yapacağını söyledi.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:45
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Arda derbisi
Toplam 36
Yorum
Düsseldorf'lu Bırak bonservisini yılda 5 Milyon Avro'ya oynuyor. Sponsor olsa bile gittigi yerin ekonomik ve klüp içi dengelerini BARÇALAR ! Zaten huysuz.
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Çinliler coştu bir kere!
Toplam 15
Yorum
bjktufan kardeş sadece gole bakma adam bu sezon kaç asist yapmış gir bi araştır ligin en fazla isabetli orta yapan oyuncusu
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Kocaman yakın takipte
Toplam 12
Yorum
nejat olgun ronaldo,messi,ibrahimoviç'e bile savunma yaptırırsın sen.Çünkü yüreğin soyadının tam tersi mini minnacık.
Fethiyespor'da 3 imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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