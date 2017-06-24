 Fethiyespor'da 3 imza – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Fethiyespor'da 3 imza

    Fethiyespor'da 3 imza

    Spor Toto 2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor, Sarıyer'den gurbetçi sol kanat Ensar Enes Baykan, Aydınspor 1923'ten sağ bek Ömer Karancı ve Tuzlaspor'dan ön libero Muharrem Efe ile 2'şer yıllık sözleşmeler imzaladı.

    Borussia Dortmund 2 takımından Dardanelspor'a gelerek Türkiye kariyerine başlayan 25 yaşındaki Ensar, çok mutlu olduğunu, kendini yeni sezona hazır hissettiğini ve şimdiden heyecanlı olduğunu dile getirdi.
    Beşiktaş altyapısından yetişen, Adanaspor, Giresunspor, Tarsus İdmanyurdu, Menemen Belediyespor ve Bayrampaşa'da da oynayan 25 yaşındaki Ömer, Fethiyespor'un bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Sakaryaspor altyapısında yetişen, Karşıyaka, Kocaeli Birlikspor, Kartalspor, İnegölspor ve Samsunspor'da top koşturan 27 yaşınaki Muharrem ise, formayı kapmak için elinden geleni yapacağını söyledi.


    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:45
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