Bucaspor'da Ahmet Yıldırım iddialı
Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor'un başına geçen Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, başarılı bir sezon geçireceklerini söyledi.
İyi bir kadrolarının olduğunu belirten Yıldırım, "Bucaspor çok önemli bir camia. Buraya başarılı olmak için geldim. Bana ve ekibime güvenenleri mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.
Mevcut kadronun 2'nci Lig'i rahatlıkla kaldırabileceğini belirten teknik adam, "İç transferde çok önemli futbolcularla anlaşıldı. Yeterli kaliteye sahibiz. Buca Futbol Akademisi'ndeki gelecek vaad eden oyuncuları da değerlendireceğiz" dedi.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:12
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Aslan Belhanda
Toplam 12
Yorum
YÜZDE 70 YERLİ, YÜZDE 30 YABANCI ORANI GÖZETİLEREK GS BU KADAR BÜYÜK PARALARI YABANCILARA VERECEĞİNE BU PARALARI YIL İÇİNDE PRİM OLARAK MAÇLARDA FUTBOLCULARA VERSE TC. NİN EN BÜYÜĞÜ OLURDU
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Visca teklifi artırıldı
Toplam 6
Yorum
ofliii kim lan bu okadar para onca adam bir kişi için ooolmaaaaaazz.
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Aslan Belhanda
Toplam 12
Yorum
ÖDÜNLENDİRİLEREK GS FUTBOLDA ÇOK YÜKSELEBİLİRDİ. G GS SÜPER LİG, 2 Cİ LİG VE 3 CÜ LİGLERİ TARAMALI FUTBOLCULARI GS YA KAZANDIRMALI. İYİ BİR EĞİTİM VE ANTREMAN SİSTEMİ VE PİRİM SİSTEMİ İLE
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