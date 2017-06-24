 Bucaspor'da Ahmet Yıldırım iddialı – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Bucaspor'da Ahmet Yıldırım iddialı

    Bucaspor'da Ahmet Yıldırım iddialı

    Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor'un başına geçen Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, başarılı bir sezon geçireceklerini söyledi.

    İyi bir kadrolarının olduğunu belirten Yıldırım, "Bucaspor çok önemli bir camia. Buraya başarılı olmak için geldim. Bana ve ekibime güvenenleri mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.
    Mevcut kadronun 2'nci Lig'i rahatlıkla kaldırabileceğini belirten teknik adam, "İç transferde çok önemli futbolcularla anlaşıldı. Yeterli kaliteye sahibiz. Buca Futbol Akademisi'ndeki gelecek vaad eden oyuncuları da değerlendireceğiz" dedi.



    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:12
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