Bucaspor'da Ahmet Yıldırım iddialı

İyi bir kadrolarının olduğunu belirten Yıldırım, "Bucaspor çok önemli bir camia. Buraya başarılı olmak için geldim. Bana ve ekibime güvenenleri mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.

Mevcut kadronun 2'nci Lig'i rahatlıkla kaldırabileceğini belirten teknik adam, "İç transferde çok önemli futbolcularla anlaşıldı. Yeterli kaliteye sahibiz. Buca Futbol Akademisi'ndeki gelecek vaad eden oyuncuları da değerlendireceğiz" dedi.

