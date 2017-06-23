 Menemen Belediyespor'da Cihan imzaladı – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Menemen Belediyespor'da Cihan imzaladı

    Menemen Belediyespor'da Cihan imzaladı

    Menemen Belediyespor, Giresunspor formsı giyen stoper Cihan Can'ı renklerine başladı. Menemen Belediyespor, tecrübeli oyucyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor daha önce Almanya'nın Wehen takımından Kerem, Kızılcabölükspor'dan Semih, Manisaspor'dan Alper, Boluspor'dan İsmail, Konya Anadolu Selçuk'tan Eren ve Niğde Belediyespor'dan Ardahan'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler geride kalan sezonda Giresunspor forması giyen stoper Cihan Can'ı da resmen renklerine bağladı.

    Menemen Belediyespor tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Menemen'e geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Cihan Can, başarı sözü verdi. Dış transferde hamlelerini sürdüren İzmir temsilcisi iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Kadrosundaki 11 oyuncu ile yollarını ayıran Menemen Belediyespor, Tayfun Dingil'le bağlarını kopardı. Tayfun, 2'nci Lig ekibi Hatayspor'a gitti.

    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:34
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