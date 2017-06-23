Menemen Belediyespor'da Cihan imzaladı
Menemen Belediyespor, Giresunspor formsı giyen stoper Cihan Can'ı renklerine başladı. Menemen Belediyespor, tecrübeli oyucyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor daha önce Almanya'nın Wehen takımından Kerem, Kızılcabölükspor'dan Semih, Manisaspor'dan Alper, Boluspor'dan İsmail, Konya Anadolu Selçuk'tan Eren ve Niğde Belediyespor'dan Ardahan'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler geride kalan sezonda Giresunspor forması giyen stoper Cihan Can'ı da resmen renklerine bağladı.
Menemen Belediyespor tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Menemen'e geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Cihan Can, başarı sözü verdi. Dış transferde hamlelerini sürdüren İzmir temsilcisi iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Kadrosundaki 11 oyuncu ile yollarını ayıran Menemen Belediyespor, Tayfun Dingil'le bağlarını kopardı. Tayfun, 2'nci Lig ekibi Hatayspor'a gitti.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:34
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İç transfer daha sonra
Toplam 5
Yorum
özkan yasin yakımda kalmalı ve daha çok görev verilmeli
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Belhanda ile ilgilenmiyoruz!
Toplam 4
Yorum
GS YA GELME BELHANDA NE İŞİN VAR SENİN BU HABABAM SINIFI GS DA GİT GELME GS YA BELHANDA. GELİPTE REZİL Mİ OLACAKSIN.
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Mario Hava Saldırısı
Toplam 2
Yorum
beyza müthiş
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