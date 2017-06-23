Karşıyaka'da teknik direktör arayışı sürüyor
Spor Toto 2'nci Lig'de Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadrosunu erken belirlemesine rağmen henüz teknik direktörü belli olmadı.
Futbolda altyapıdan A takıma kadar tek yetkili olacak bir teknik adamla anlaşmaya çalışan yeşil kırmızılılar, Teknik Direktör Atilla Güneş'le yolları ayırdıktan sonra henüz somut adım atmadı. Listesinin ilk sırasına aldığı Mustafa Reşit Akçay'ı Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'a kaptıran Karşıyaka'da Başkan Mutlu Altuğ, "Kadromuz zaten belli. Teknik direktör konusu bayram sonrasına da kalabilir. Biz tek sezonluk teknik direktör değil futbol yapılanmasının başında olacak spor adamı arıyoruz" dedi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:47
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Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 33
Yorum
fb 2.guiza vakası gibi.
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Talisca bilmecesi!
Toplam 3
Yorum
hattrick MANU için Beşiktaş gibi bir takım bırakılır mı , bu kadar seni seven bir taraftarı olan bu takımı bırakıp gideceğine ihtimal bile vermiyorum
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Acerbi teklifi reddedildi
Toplam 3
Yorum
Aslan OYUNCU ILE ANLASIN DEVRE ARASI IMZAYI ALIN SENEYE BEDAVAYA TRANSFER YAPIN INSALLAH BIR DAHA HASTALANMAZ KALITELI STOPER HEM TEKNIK HEM SERT
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