Karşıyaka'da teknik direktör arayışı sürüyor

Futbolda altyapıdan A takıma kadar tek yetkili olacak bir teknik adamla anlaşmaya çalışan yeşil kırmızılılar, Teknik Direktör Atilla Güneş'le yolları ayırdıktan sonra henüz somut adım atmadı. Listesinin ilk sırasına aldığı Mustafa Reşit Akçay'ı Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'a kaptıran Karşıyaka'da Başkan Mutlu Altuğ, "Kadromuz zaten belli. Teknik direktör konusu bayram sonrasına da kalabilir. Biz tek sezonluk teknik direktör değil futbol yapılanmasının başında olacak spor adamı arıyoruz" dedi.