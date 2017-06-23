 Altay'da 1 numara sorunu – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Altay'da 1 numara sorunu

    Altay'da 1 numara sorunu

    Spor Toto 2'nci Lig'e yükselen Altay, kaleci transferini bir türlü gerçekleştiremedi.

    Geçen sezon kadroda yer alan deneyimli file bekçisi Serkan Demirol ile yollarını ayıran siyah beyazlılar, gündemine aldığı 3 kaleciyle de anlaşma sağlayamadı.Altay ilk etapta geçen sezon Bandırmaspor'da kiralık oynayan genç eldiven Okan Kocuk'a talip oldu. Bonservisi Bursaspor'da olan Okan'ın menajeri TFF 1'inci Lig'den gelecek teklifleri değerlendireceklerini söyleyince Altay, Bandırmaspor'un diğer kalecisi Ali Türkan'a kanca attı.
    Ali ile görüşen yönetim, maddi konularda anlaşma sağlayamadı. Altay son olarak Giresunspor'dan Anıl Atağ'ı listesine ekledi. Karadeniz ekibi Anıl'la yola devam etme kararı alınca, siyah beyazlılar bir kez daha alternatif isimlere yöneldi.


    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:59
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