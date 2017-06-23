Altay'da 1 numara sorunu
Spor Toto 2'nci Lig'e yükselen Altay, kaleci transferini bir türlü gerçekleştiremedi.
Geçen sezon kadroda yer alan deneyimli file bekçisi Serkan Demirol ile yollarını ayıran siyah beyazlılar, gündemine aldığı 3 kaleciyle de anlaşma sağlayamadı.Altay ilk etapta geçen sezon Bandırmaspor'da kiralık oynayan genç eldiven Okan Kocuk'a talip oldu. Bonservisi Bursaspor'da olan Okan'ın menajeri TFF 1'inci Lig'den gelecek teklifleri değerlendireceklerini söyleyince Altay, Bandırmaspor'un diğer kalecisi Ali Türkan'a kanca attı.
Ali ile görüşen yönetim, maddi konularda anlaşma sağlayamadı. Altay son olarak Giresunspor'dan Anıl Atağ'ı listesine ekledi. Karadeniz ekibi Anıl'la yola devam etme kararı alınca, siyah beyazlılar bir kez daha alternatif isimlere yöneldi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:59
-
Altay'da 1 numara sorunu
Toplam 2
Yorum
calvin fenerbahçe u21 kalecisini alın fizik süper fazla parada istemez sıkıntı yaşanmaz...
-
Yöneticiden transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
Cahillik Yonetimde resmen cahillik akiyor.konusmalar demecler hepsi birbirinden cahil beceri zaten yok oyala oyala bos bos umit sac ne ala memleket
-
Visca'da sona gelindi
Toplam 7
Yorum
mantıklı koybaşı gidecekse her şey olabilir...
Altay'da 1 numara sorunu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.