 Nobre Nazilli’ye – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Nobre Nazilli’ye

    Nobre Nazilli’ye
    2. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Nazilli Belediye, Erzurum'la TFF 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren, F.Bahçe ve Beşiktaş'ta da oynayan ünlü golcü 'nin peşine düştü. Siyah-beyazlı yönetim teknik direktörlüğe getirdiği G.Saraylı eski futbolcu Fatih Akyel'in raporu doğrultusunda harekete geçti.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:46
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