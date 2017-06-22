 Bucaspor futbolcu satmayacak – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Bucaspor futbolcu satmayacak

    Bucaspor futbolcu satmayacak

    Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor, FIFA'dan gelen yasak nedeniyle Ocak ayına kadar transfer yapamayacağı için sezon başında futbolcu satmayacak. Sarı lacivertliler devre arasına kadar mevcut kadrosuyla yola devam edecek.

    Ocak ayında transfer tahtasını açacak yönetimin teklifleri ilk yarı bitiminde değerlendireceği öğrenildi. Özellikle genç oyuncu Atakan Kesgin için Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüpten teklif alan Bucaspor'un, "Devre arasında görüşelim" cevabını verdiği kaydedildi. Atakan'ın bonservisini 750 bin euro olarak belirleyen kurmayların, ocak ayında bu rakamı daha da yukarılara çekmeyi planladığı bildirildi. Bucaspor'un Atakan'ın yanı sıra genç kaleci Hüseyin ve forvetler Alpay ile Hasan'ı da vitrine çıkaracağı vurgulandı. Sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da Kaynaklar Tesisleri'nde başlayacak Bucaspor, ardından Bolu'da kampa girecek. İzmir ekibinin 2 hafta boyunca çalışmalarını Bolu'da sürdüreceği ve burada en az 5 hazırlık maçı yapmayı planladığı vurgulandı.


    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:03
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