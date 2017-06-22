Bucaspor futbolcu satmayacak
Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor, FIFA'dan gelen yasak nedeniyle Ocak ayına kadar transfer yapamayacağı için sezon başında futbolcu satmayacak. Sarı lacivertliler devre arasına kadar mevcut kadrosuyla yola devam edecek.
Ocak ayında transfer tahtasını açacak yönetimin teklifleri ilk yarı bitiminde değerlendireceği öğrenildi. Özellikle genç oyuncu Atakan Kesgin için Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüpten teklif alan Bucaspor'un, "Devre arasında görüşelim" cevabını verdiği kaydedildi. Atakan'ın bonservisini 750 bin euro olarak belirleyen kurmayların, ocak ayında bu rakamı daha da yukarılara çekmeyi planladığı bildirildi. Bucaspor'un Atakan'ın yanı sıra genç kaleci Hüseyin ve forvetler Alpay ile Hasan'ı da vitrine çıkaracağı vurgulandı. Sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da Kaynaklar Tesisleri'nde başlayacak Bucaspor, ardından Bolu'da kampa girecek. İzmir ekibinin 2 hafta boyunca çalışmalarını Bolu'da sürdüreceği ve burada en az 5 hazırlık maçı yapmayı planladığı vurgulandı.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:03
-
Fener'in, golcüden yana yüzü gülmüyor
Toplam 1
Yorum
aslan çünkü ortasaha yok. 10 numara yok.topu ileriye taşıyan pas veren yok top gelmiyorki golcülere. nasıl atacak.
-
Yepyeni G.Saray
Toplam 13
Yorum
ELİNDEKİLERLE YETİNECEK. BAŞARILI OLURSA ALKIŞLARI BİZİM TUDOR HOCAYA KIZDIĞIMIZ YOK. İYİ FUTBOL İYİ OYUNCU İLE OYNANIR. TUDOR AŞAMA İÇİN GS YA GELDİ. DURSUN YAPAMIYORSA TUDOR HOCA NE YAPSIN.
-
Sabri Sarıoğlu’na G.Saray'dan ceza
Toplam 13
Yorum
Aslan BENIM GENCLIGIMDE KAPALININ 1/3 KADAR DOLDURABILIRDIK TRÜBÜNLERI AMA SABRI GIBI GÖBEKLILERE HIC DESTEK VERMEZDIK AZDIK AMA YETERLIYDIK
Bucaspor futbolcu satmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.