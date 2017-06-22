Altay'da Furkan ve Atakan'a izin

Teknik Direktör Cüneyt Biçer, iki yetenekli futbolcunun önlerini açmak adına Süper Lig'e transferlerine onay verdiğini ifade ederek, "Ben yönetime Furkan ve Atakan'ı satmamaları konusunda şart koşmam. İkisi de bizim için çok değerli oyuncular ama kariyerlerini de göz önüne almak gerekir. Hem Altay için hem de kendileri açısından faydalı bir anlaşma yapılacaksa yolları açık olsun" diye konuştu.Siyah beyazlı ekibin altyapısından yetişen iki futbolcu ile Medipol Başakşehir, Sivasspor ve Atiker Konyaspor gibi kulüplerin ilgilendiği öğrenildi. Kanatlarda görev alan 21 yaşındaki Furkan, son iki sezonda 3'üncü Lig'de 10'ar gol kaydederken, 19 yaşındaki ön libero Atakan da geride bıraktığımız sezon vitrine çıkarak U19 Milli Takımı'na davet edildi. Altay'ın önümüzdeki haftadan itibaren futbolcularına talip olan kulüplerle resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. Altay Furkan için 1 milyon TL, Atakan içinse 1.5 milyon TL bonservis ücreti istiyor.