 Bandırma tam gaz – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Bandırma tam gaz

    Bandırma tam gaz
    Gelecek sezonda TFF 2. Lig'inde oynayacak olan , Teknik Direktör Mustafa Uğur önderliğinde transfer çalışmalarına hızlı başladı.Geçen yıl şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Kalecisi Evren Üstündağ ve kanat oyuncusu Mustafa Kayabaşı ve Menemen Belediyespor'dan Haluk Türkeri ile anlaşan bordo-beyazlılarda ihtiyaç olan mevkiilere transferlerin devam edeceği öğrenildi.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:01
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