 Daşgün Kastamonu’da – Fotomaç – 20 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Haziran 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Daşgün Kastamonu’da

    Daşgün Kastamonu’da
    Spor Toto 2. Lig ekiplerinden 1966, teknik direktör ile anlaşmaya vardı. Erzurum'da kampa girecek olan kırmızı-siyahlı ekibin yeni hocası, "Kastamonu'ya başarıya, şampiyonluğa destek olmaya geldik. Sezon sonunda başarıyı hep birlikte kutlayıp TFF 1. Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Daşgün Kastamonu’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.