 Patron Bozkurt – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Patron Bozkurt

    Patron Bozkurt
    Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'da, teknik direktör Serdar Bozkurt ile anlaşmaya varıldı. , kulüp başkanı Hasan Karaman, "Yeni hocamızla birlikte özlediğimiz başarılar gelecek. Taraftarımız destek olsun" dedi.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:05
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