Fethiyespor Ertuğrul'la anlaştı



Lacivert beyazlılar, deneyimli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Kayserispor, Bursaspor, Elazığspor, Konyaspor, Göztepe, Sivasspor, Balıkesirspor, Kocaeli Birlik'da da görev alan 37 yaşındaki futbolcu kariyerindeki 8. şampiyonluğu yaşamak için Fethiyespor'a geldiğini söyledi.

Fethiyespor, dış transferde Menemen Belediyespor'dan stoper Efe ve Kırklarelispor'dan kanat oyuncusu Özkan Toprak'ın ardından 3'üncü takviyesini yapmış oldu.