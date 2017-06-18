Fethiyespor Ertuğrul'la anlaştı
Spor Toto 2'nci Ligi ekiplerinden Fethiyespor, geçen sezon Menemen Belediyespor'da forma giyen orta saha oyuncusu Ertuğrul Arslan'la anlaştı.
Lacivert beyazlılar, deneyimli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Kayserispor, Bursaspor, Elazığspor, Konyaspor, Göztepe, Sivasspor, Balıkesirspor, Kocaeli Birlik'da da görev alan 37 yaşındaki futbolcu kariyerindeki 8. şampiyonluğu yaşamak için Fethiyespor'a geldiğini söyledi.
Fethiyespor, dış transferde Menemen Belediyespor'dan stoper Efe ve Kırklarelispor'dan kanat oyuncusu Özkan Toprak'ın ardından 3'üncü takviyesini yapmış oldu.
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:09
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 35
Yorum
Fsb Aziz caner ı gökhan ı gonderdin yerlerine adam bulamadın hep öyle lütfen sen git senden gerçekten sıkıldık yeter be
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Dirar: Şanslıyım
Toplam 7
Yorum
AKILLI BİR YNTM YOK MU .. bu adamlar seneye pilleri bitik..kırmızı ışık yanacak..al sana yeni yeni RVP-LER..
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 35
Yorum
maaşları uçuk. fenerin yönetimsel sorunu olduğunun tarh-i fotoğrafı. bu adamlar transfer yapmayı kesinlikle öğrenemeyecekler..yüksek yüksek maaşlar dağıtıl
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