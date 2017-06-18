 Fethiyespor Ertuğrul'la anlaştı – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Fethiyespor Ertuğrul'la anlaştı

    Fethiyespor Ertuğrul'la anlaştı

    Spor Toto 2'nci Ligi ekiplerinden Fethiyespor, geçen sezon Menemen Belediyespor'da forma giyen orta saha oyuncusu Ertuğrul Arslan'la anlaştı.


    Lacivert beyazlılar, deneyimli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Kayserispor, Bursaspor, Elazığspor, Konyaspor, Göztepe, Sivasspor, Balıkesirspor, Kocaeli Birlik'da da görev alan 37 yaşındaki futbolcu kariyerindeki 8. şampiyonluğu yaşamak için Fethiyespor'a geldiğini söyledi.
    Fethiyespor, dış transferde Menemen Belediyespor'dan stoper Efe ve Kırklarelispor'dan kanat oyuncusu Özkan Toprak'ın ardından 3'üncü takviyesini yapmış oldu.

    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:09
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