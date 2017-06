Can Karşıyaka’da kaldı

İzmir ekibi takımın golcüsü Can Erdem‘in sözleşmesini iki yıl daha uzattı. Böylelikle Karşıyaka takımı Okan ve Cenk dışındaki tüm kadrosunu korumuş oldu

Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Karşıyaka, geçen sezon attığı 18 golle takımın skor yükünü çeken Can Erdem'le de sözleşme yeniledi. Geçen hafta dünya evine girip balayı tatili sonrası İzmir'e gelerek yönetimle masaya oturan 30 yaşındaki forvet, 31 Mayıs'ta biten sözleşmesini 2 yıllığına uzattı. Başkan Mutlu Altuğ'un da katıldığı törenle yeni sözleşmeye imza atan Can Erdem'e geçen sezondan kalan alacakları da ödendi. Mustafa Aşan, Onur, Arif, Metin, Hakan, Fatih, Ali Say, Tayfun, Abdülhamit ve Behram gibi önemli futbolcularını da Yaşar Holding'in verdiği 1 milyon TL destekle takımda tutmayı başaran Karşıyaka, Can'ın da kalmasıyla Okan ve Cenk haricindeki tüm kadrosunu korumuş oldu.



Gökhan ÖZYURTLU