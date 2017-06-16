Menemen Belediyespor, Suat Kaya ile anlaştı
Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya'nın durumu netlik kazandı.
Suat Kaya'nın Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'le yaptığı görüşmelerin ardından İzmir ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Menemen'den hiç kopmadığını dile getiren Kaya, "Zaten kulübün yaptığı tüm çalışmalarda aktif olarak görev alıyordum" diye konuştu.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:39
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Belhanda ve Gomis G.Saray'da!
Toplam 27
Yorum
cakir59 ya ballotelli marka bir oyuncu ve bonservisi bile yok vede 26 yasinda gs ucurur bu adam. burdan baskana dursun özbeke sesleniyorum lütfen
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Marcelo’ya 36 milyon TL
Toplam 3
Yorum
fatih öksüz gsnin kaça bitirdiği önemli dostum ters mantık düşün. lyon da hala marceloyu bitiremedi ;) gs gibi para saçsak herkezi getiririz rahat ol
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Transferde mutlu son
Toplam 1
Yorum
özgur ligimize kalıteli topçuların gelmesi güzel hele de anadolu takımlarına
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