G.Saray'ın kamp programı belli oldu
Galatasaray'ın 2017-2018 sezonu hazırlık kampının programı açıklandı.
Sarı-kırmızılı ekip 28 Haziran Çarşamba günü yurt dışı kamp çalışması için Slovakya'nın Samorin kentine gidecek. Başkent Bratislava'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan Samorin'de 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar kalacak olan Galatasaray, bu süre boyunca iki hazırlık maçı yapacak.
Slovakya kampının ardından İstanbul'a dönecek olan sarı-kırmızılı takım, 13 Temmuz 2017 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:52
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Karim Benzema Beşiktaş'a
Toplam 25
Yorum
nn arkadaş rüyadan yeni uyanmış...
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İtalyan duvarı
Toplam 12
Yorum
MERT Çok iyi futbolcu olabilir,hiç izlemedim, ama ülkemizde tv lerdeki spor programları(!) nda hastalığı o kadar çok konuşulurki illallah deriz..
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Akatlar'da büyük gün
Toplam 11
Yorum
taraftar ama fenerli oyuncular artık biran önce işi bitirip tatile cıkmak istiyorlar o yüzden bugün fişi çekebilr sonuçta fenerbahçe ne diyosa o :D
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