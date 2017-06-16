G.Saray'ın kamp programı belli oldu

Galatasaray'ın 2017-2018 sezonu hazırlık kampının programı açıklandı.

Yeni sezon çalışmalarına 19 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak olan sarı-kırmızılı ekip sezonun ilk antrenmanını saat 19.00'da gerçekleştirecek. Geçtiğimiz sezonunun ardından milli takım kamplarına giden oyuncular ise 26 Haziran Pazartesi gününden itibaren takıma katılarak yeni sezon çalışmalarında yer alacak.



Sarı-kırmızılı ekip 28 Haziran Çarşamba günü yurt dışı kamp çalışması için Slovakya'nın Samorin kentine gidecek. Başkent Bratislava'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan Samorin'de 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar kalacak olan Galatasaray, bu süre boyunca iki hazırlık maçı yapacak.



Slovakya kampının ardından İstanbul'a dönecek olan sarı-kırmızılı takım, 13 Temmuz 2017 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek.