 G.Saray'ın kamp programı belli oldu – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    G.Saray'ın kamp programı belli oldu

    G.Saray'ın kamp programı belli oldu

    Galatasaray'ın 2017-2018 sezonu hazırlık kampının programı açıklandı.

    Yeni sezon çalışmalarına 19 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak olan sarı-kırmızılı ekip sezonun ilk antrenmanını saat 19.00'da gerçekleştirecek. Geçtiğimiz sezonunun ardından milli takım kamplarına giden oyuncular ise 26 Haziran Pazartesi gününden itibaren takıma katılarak yeni sezon çalışmalarında yer alacak.

    Sarı-kırmızılı ekip 28 Haziran Çarşamba günü yurt dışı kamp çalışması için Slovakya'nın Samorin kentine gidecek. Başkent Bratislava'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan Samorin'de 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar kalacak olan Galatasaray, bu süre boyunca iki hazırlık maçı yapacak.

    Slovakya kampının ardından İstanbul'a dönecek olan sarı-kırmızılı takım, 13 Temmuz 2017 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:52
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