Sakaryaspor’da gözler kongrede

Sakaryaspor'da gözler 17 Haziran Cumartesi günü 21.00'da Rüstemler Tesisleri'nde yapılacak olağanüstü genel kurula çevrildi.

Yönetimini güçlendirerek yola devam etmeyi planlayan Başkan İsmail Gürses, genel kurulu ilk oturumda bitirmeyi amaçlıyor. 190 üyenin yarısından bir fazla olan 96 sayısını yakalaması halinde kongreyi yapacak yönetimin, genel kurulda üyelere yeni logoyu da tanıtarak onaylatması bekleniyor. Öte yandan Başkan İsmail Gürses'in yeni yönetiminde en az 7 farklı isme yer vereceği belirtildi.