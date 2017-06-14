Altay kaleci Ali Türkan'la görüşüyor

Futbola başladığı Kayseri Erciyespor'da profesyonel olan 29 yaşındaki file bekçisi, Yozgatspor, Kırıkhanspor, Hatayspor ve İnegölspor'da da oynadı. Bandırmaspor'da 2015-16 sezonunda TFF 1'inci Lig'e yükselme mutluluğu yaşadıktan sonra geride bıraktığımız sezon da 2'nci Lig'e düşmenin üzüntüsü yaşayan Ali ile yapılan ilk temas olumlu geçti. Deneyimli eldivenle pazarlıkları sürdüren yönetim, anlaşma sağlanamaması durumunda alternatif isimlere yönelecek.



Bonservisi elinde olan Ali Türkan, şimdiye kadar 2'nci Lig'de 125, 3'üncü Lig'de 19, TFF 1'inci Lig'de ise 20 müsabakada forma giydi. Geçen sezon Bandırmaspor'da kiralık oynayan Bursasporlu genç kaleci Okan Kocuk'u da gündeminde tutan siyah beyazlıların listesinde alternatif olarak Şanlıurfaspor'dan kaleci Sinan Ören'in de yer aldığı belirtildi.



Geçen sezon devre arasında transfer edilen kaleci Serkan'la yollarını ayıran Altay'da, play off müsabakalarında kaleyi koruyan genç file bekçisi Aydın kadroda tutuldu. Altyapıdan yetişen Alper'in de üçüncü kaleci olarak takımda kalacağı öğrenildi.