Altay kaleci Ali Türkan'la görüşüyor
Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da bir süredir kaleci arayışı içinde olan yönetim, rotayı Bandırmasporlu Ali Türkan'a çevirdi.
Futbola başladığı Kayseri Erciyespor'da profesyonel olan 29 yaşındaki file bekçisi, Yozgatspor, Kırıkhanspor, Hatayspor ve İnegölspor'da da oynadı. Bandırmaspor'da 2015-16 sezonunda TFF 1'inci Lig'e yükselme mutluluğu yaşadıktan sonra geride bıraktığımız sezon da 2'nci Lig'e düşmenin üzüntüsü yaşayan Ali ile yapılan ilk temas olumlu geçti. Deneyimli eldivenle pazarlıkları sürdüren yönetim, anlaşma sağlanamaması durumunda alternatif isimlere yönelecek.
Bonservisi elinde olan Ali Türkan, şimdiye kadar 2'nci Lig'de 125, 3'üncü Lig'de 19, TFF 1'inci Lig'de ise 20 müsabakada forma giydi. Geçen sezon Bandırmaspor'da kiralık oynayan Bursasporlu genç kaleci Okan Kocuk'u da gündeminde tutan siyah beyazlıların listesinde alternatif olarak Şanlıurfaspor'dan kaleci Sinan Ören'in de yer aldığı belirtildi.
Geçen sezon devre arasında transfer edilen kaleci Serkan'la yollarını ayıran Altay'da, play off müsabakalarında kaleyi koruyan genç file bekçisi Aydın kadroda tutuldu. Altyapıdan yetişen Alper'in de üçüncü kaleci olarak takımda kalacağı öğrenildi.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:20
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Vida’yı sökmek 17 milyon euro
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aslan çok güzel oldu şapa oturdu bjk. daha beter olsunlar.
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beşikdüzü yeteneklileri bulmak lazım yıldız futbolcuların yanına genç oyuncular alınmalı ki pişirilsin futbol beyin işidir
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Başkan Özbek OHAL ilan etti!
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austin bu mu futbolu idare edecek.zerre kadar fytboldan futbolcudan anlamayan birinin orda ne işi var sorun bu zaten anlayan biri yok orda..
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