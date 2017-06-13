 Şampiyonluğa geldim – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Şampiyonluğa geldim

    Şampiyonluğa geldim

    Karamanspor, Erciyesspor, Sivasspor ve Bursaspor ile mutlu sona ulaşan , 2 yıllık sözleşme imzaladığı ile de şampiyonluk yaşayacağını iddia etti.

    Spor Toto 2. Lig'in yeni ekiplerinden Altay, geçen sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Sivasspor'dan eski oyuncusu İbrahim Öztürk'ü renklerine bağladı. Tesislerde düzenleen törende 2 yıllık sözleşme imzalayan , 1. Lig'deki birçok ekipten de teklif almasına rağmen hedefi olan 'da şampiyonluk yaşamaya geldiğini söyledi.

    2007'DEKİ FİNALİ UNUTMAM
    Karaman (3. Lig), Erciyes (2. Lig), Sivas (1. Lig) ve Bursa ile (Süper) şampiyonluk yaşayan İbrahim, "Altay'da 2006- 07'de play-off finalinde Kasımpaşa'ya penaltılarla yenildiğimiz maçı unutamıyorum. Altay'ın yeri her zaman farklı. Jübilemi Altay'da yapmak istiyorum" dedi.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:37
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