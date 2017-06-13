Şampiyonluğa geldim
Karamanspor, Erciyesspor, Sivasspor ve Bursaspor ile mutlu sona ulaşan İbrahim Öztürk, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Altay ile de şampiyonluk yaşayacağını iddia etti.
2007'DEKİ FİNALİ UNUTMAM
Karaman (3. Lig), Erciyes (2. Lig), Sivas (1. Lig) ve Bursa ile (Süper) şampiyonluk yaşayan İbrahim, "Altay'da 2006- 07'de play-off finalinde Kasımpaşa'ya penaltılarla yenildiğimiz maçı unutamıyorum. Altay'ın yeri her zaman farklı. Jübilemi Altay'da yapmak istiyorum" dedi.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 00:37
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Gomis yarın belli olacak
Toplam 16
Yorum
lmasoglu demek kş bu adamı da alamadı bu yönetim. Beceriksizlik diz boyu. Çarşıdan 3 tavuk al gel desen alamazlar.
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Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 70
Yorum
gs bu adam alışana kadar 34 olacak hadi seneye alıştı buseferde cok yaşlandı diye gönderecekler bide üstüne para gidecek yazık valla
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"F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız"
Toplam 22
Yorum
sow sezon biti lazim olan adam geldi...
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