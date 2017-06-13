Menemen, Haluk'la yollarını ayırdı
Menemen Belediyespor Haluk'la yollarını ayırdı
Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor golcü Haluk Türkeri ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel takım oyuncularımızdan Haluk Türkeri ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrıldı. Yarım sezon boyunca takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Geçen sezonun devre arasında Aydınspor 1923'ten kadroya dahil edilen Haluk, 14 lig maçında 8 gol atarak başarılı bir performans ortaya koydu. Menemen'de Haluk'un yanı sıra Hikmet, Ertuğrul, Gökhan Ünal, İbrahim, Efe, Serhan, Oğuzhan ve Ömer ile de yolları ayırdı. Bucaspor dış transferde ise Kerem, Eren, Semih ve Alper ile sözleşme imzaladı.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 12:09
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Şampiyon olacağız
Toplam 61
Yorum
BJKONE fb tek kar etcegı tek madde puan başı 4bin euro maddesi,gelecek sezonda 55 puanı gecemeyecegımız ıcın cok para vermıyeceksınız puahahahhaha
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''Zevkle kabul eder''
Toplam 3
Yorum
Yalçın Üzerinde isimleri yazmayan formalarla oynatsalar, yüzlerini de gizleseler, ATALAY'ın bu futbolcudan aşağı kalır yanı yok. Hemde daha az maliyet, daha fazla aidiyet duygusuyla oynayacaktır. Ticaret yapıyorsanız, Yatırım yapacaksanız üretin satın alıp satarak olmuyor bu işler. Neden mi? sadece bir yıl takip ederek kasetlerden futbolcu izleyerek yaptığın yapacağın yatırım hüsranla sonuçlanır. Bakın Benfica'ya, Porto'ya, 3 sene 4 sene izliyor bir oyuncuyu.
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Başarıya aç olmalı
Toplam 4
Yorum
Yalçın 11 Hırvat oyuncu ile çalışmak istiyorsan, HIRVATİSTAN'a dön o zaman
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