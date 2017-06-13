 Bucaspor'da sportif direktör Halim Karaköse – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Bucaspor'da sportif direktör Halim Karaköse

    Bucaspor'da sportif direktör Halim Karaköse

    Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor teknik direktör arayışını sürdüren yönetim, sportif direktörlük görevine Halim Karaköse'yi göreve getirdi.

    Geçmişte İzmirspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Kayserispor, Sakaryaspor, Dardanelspor, Hatayspor, Uşakspor, Erzurumspor ,Diyarbakırbpor, Yozgatspor, Beykoz 1908 ve Ispartaspor'da futbol oynayan Karaköse ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Ahmet Doğan, Halim Karaköse'nin yıllardır futbolun içinde olduğunu belireterek, "Sportif direktörümüz takım ve yönetim arasında köprü görevi görecek. Kendisinin tecrübelerinden yararlanacağız. En kısa zamanda da teknik direktörümüzü netleştireceğiz" diye konuştu.

    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:08
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