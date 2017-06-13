Bucaspor'da sportif direktör Halim Karaköse
Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor teknik direktör arayışını sürdüren yönetim, sportif direktörlük görevine Halim Karaköse'yi göreve getirdi.
Geçmişte İzmirspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Kayserispor, Sakaryaspor, Dardanelspor, Hatayspor, Uşakspor, Erzurumspor ,Diyarbakırbpor, Yozgatspor, Beykoz 1908 ve Ispartaspor'da futbol oynayan Karaköse ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Ahmet Doğan, Halim Karaköse'nin yıllardır futbolun içinde olduğunu belireterek, "Sportif direktörümüz takım ve yönetim arasında köprü görevi görecek. Kendisinin tecrübelerinden yararlanacağız. En kısa zamanda da teknik direktörümüzü netleştireceğiz" diye konuştu.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 12:08
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Elia Başakşehir’de
Toplam 5
Yorum
sdf sdf niye fener almaz şu adamı ki
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Belhanda için limitini zorluyor
Toplam 5
Yorum
serdar akay istikrarsız v kaplumbağa yine gs yine fos 1 transfer daha yine paralar çöpe,bu başkan cenk ergün ,ftbl cahili gs scoutları ile sürünmeye de
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''Zevkle kabul eder''
Toplam 2
Yorum
Vizyon yok! Anlayın artık. Biz Porto değiliz, biz Ajax değiliz. Genç oyuncular bizde kaybolup gidiyo. Biz 30 oyuncular alabilirz. Günü kurtarmak için.
Bucaspor'da sportif direktör Halim Karaköse haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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