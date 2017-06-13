Bucaspor'da sportif direktör Halim Karaköse

Geçmişte İzmirspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Kayserispor, Sakaryaspor, Dardanelspor, Hatayspor, Uşakspor, Erzurumspor ,Diyarbakırbpor, Yozgatspor, Beykoz 1908 ve Ispartaspor'da futbol oynayan Karaköse ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Ahmet Doğan, Halim Karaköse'nin yıllardır futbolun içinde olduğunu belireterek, "Sportif direktörümüz takım ve yönetim arasında köprü görevi görecek. Kendisinin tecrübelerinden yararlanacağız. En kısa zamanda da teknik direktörümüzü netleştireceğiz" diye konuştu.