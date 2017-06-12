 ‘Yeni bir sayfa açtık’ – Fotomaç – 12 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘Yeni bir sayfa açtık’

    ‘Yeni bir sayfa açtık’
    'un yeni hocası iddialı konuştu. Deneyimli teknik adam, "Bu kulüp geçen sezon beklentileri karşılaşamadı ve korku dolu maçlar oynadı. Ancak yeni bir sayfa açtık. yeni sezonda kesinlikle güçlü bir takım izlenecek. Hedefimiz Süper Lig" dedi.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Yeni bir sayfa açtık’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.