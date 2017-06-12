 Sakarya Kabze’yi alıyor – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Sakarya Kabze’yi alıyor

    Sakarya Kabze’yi alıyor

    ’da Başkan İsmail Gürses’in tecrübeli forvet oyuncusu ile ön görüşme yaptığı ve imzanın an meselesi olduğu öğrenildi.

    'da forvete çok tecrübeli bir isim alıyor. Başkan İsmail Gürses'in Türk futbolunun önemli forvetlerinden ile dirsek temasında olduğu öğrenildi. Hasan Kabze ile ön görüşmenin yapıldığı ve artık son sözün Kabze'de olduğu belirtiliyor. Önümüzdeki hafta Hasan Kabze'nin Sakaryaspor'a imza atabileceği belirtilirken, yönetim Hasan'dan bu konuda haber bekliyor.

    Başkan Gürses, "Bu sezon güçlü bir kadro kuracağız. Takımda hem deneyimli isimler hem de yetenekli gençler olacak. İnanıyorum ki, eski güzel günler geri gelecek. Sakaryaspor taraftarı yeni sezonda mutlu olacak" diye konuştu. Öte yandan yöneticiler savunma ve orta sahaya da oyuncu arayışını sürdürüyor.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:24
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