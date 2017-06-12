Sakarya Kabze’yi alıyor
Sakaryaspor’da Başkan İsmail Gürses’in tecrübeli forvet oyuncusu Hasan Kabze ile ön görüşme yaptığı ve imzanın an meselesi olduğu öğrenildi.
Başkan Gürses, "Bu sezon güçlü bir kadro kuracağız. Takımda hem deneyimli isimler hem de yetenekli gençler olacak. İnanıyorum ki, eski güzel günler geri gelecek. Sakaryaspor taraftarı yeni sezonda mutlu olacak" diye konuştu. Öte yandan yöneticiler savunma ve orta sahaya da oyuncu arayışını sürdürüyor.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:24
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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