Menemen'de Suat Kaya belirsizliği

Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'da, Teknik Direktör Suat Kaya'nın durumu henüz netleşmedi. Sarı lacivertli kulüple görüşme halinde olduğunu anlatan Kaya, "Yönetime üst liglerden ciddi teklifler gelirse ayrılabileceğimi söylemiştim. Şu an beklemedeyim. Ancak Menemen Belediyespor ile bağlarımı tamamen koparmadım. Sıklıkla kulübe gidip yeni sezon çalışmalarının içinde yer alıyorum. Aceleci davramıyoruz" dedi.

Menemen Belediyespor yönetiminin ise Kaya'dan süre istediği, yeni çalıştırıcılar için de alternatifler belirlediği ifade edildi.