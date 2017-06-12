Menemen'de Suat Kaya belirsizliği
Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'da, Teknik Direktör Suat Kaya'nın durumu henüz netleşmedi. Sarı lacivertli kulüple görüşme halinde olduğunu anlatan Kaya, "Yönetime üst liglerden ciddi teklifler gelirse ayrılabileceğimi söylemiştim. Şu an beklemedeyim. Ancak Menemen Belediyespor ile bağlarımı tamamen koparmadım. Sıklıkla kulübe gidip yeni sezon çalışmalarının içinde yer alıyorum. Aceleci davramıyoruz" dedi.
Menemen Belediyespor yönetiminin ise Kaya'dan süre istediği, yeni çalıştırıcılar için de alternatifler belirlediği ifade edildi.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:00
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''Yüzüme söylemek yerine...''
Toplam 30
Yorum
Ahmet29 Adam Gibi Adamsin Arda...Zaman Kimin Hakli Kimin Haksiz Olduğunu Gösterecektir..Ünal Aysalin Ne Kadar Doğru Bir Karar Aldiğini Şimdi anlıyrm
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Titi bombası
Toplam 15
Yorum
TCelcius Olum ben bilmeyen cahil çoluk çocuk yorum yapmasın demedim mi la titi kaliteli istikrarlı çalışkan düzenli aile hayatı olan bir oyuncu süper
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Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı
Toplam 2
Yorum
analiz kop gel günahlarından artık deli oğlan ;)) senin bize bizim sana ihtiyacımız var
Menemen'de Suat Kaya belirsizliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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