 Menemen'de Suat Kaya belirsizliği – Fotomaç – 12 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Menemen'de belirsizliği

    Menemen'de Suat Kaya belirsizliği

    Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'da, Teknik Direktör 'nın durumu henüz netleşmedi. Sarı lacivertli kulüple görüşme halinde olduğunu anlatan Kaya, "Yönetime üst liglerden ciddi teklifler gelirse ayrılabileceğimi söylemiştim. Şu an beklemedeyim. Ancak Menemen Belediyespor ile bağlarımı tamamen koparmadım. Sıklıkla kulübe gidip yeni sezon çalışmalarının içinde yer alıyorum. Aceleci davramıyoruz" dedi.
    Menemen Belediyespor yönetiminin ise Kaya'dan süre istediği, yeni çalıştırıcılar için de alternatifler belirlediği ifade edildi.

    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Menemen'de Suat Kaya belirsizliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.