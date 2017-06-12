Bucaspor'da Onur Yılmaz imzaladı
Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor, iç transferde 11'inci imzayı Onur Yılmaz'a attırdı. Daha önce Emre Toraman, Emre Öztürk, İlyas Çakmak, Şenol Akın, Veli Kızılkaya, Onur Alkan, Hasan Kaşıkara, Murat Akyüz, Mehmet İncebacak ve Şenol Akın'la anlaşan yönetim, mukavelesi sona eren 22 yaşındaki stoperle 2020'ye kadar yeni sözleşme imzaladı. Zafer ve Adil dışındaki tüm futbolcularıyla yeniden anlaşan yönetim, geçen sezonki kadroyu büyük ölçüde korumuş oldu. Bucaspor'da 2006 senesinde filiz lisans alan Onur, 2012'de profesyonel olurken, 2'nci Lig'de 16, TFF 1'inci Lig'de 1 karşılaşmaya çıktı.
Bucaspor'un altyapı patentli bir diğer futbolcusu Batuhan İşçiler'in de yeni sezonda sarı lacivertli formayı giyeceği öğrenildi. Geride kalan sezonda Kastamonu 1966'ya kiralanan 22 yaşındaki sol bekin hazırlık kampına katılacağı bildirildi. Henüz teknik direktör konusunda somut adımlar atamayan Bucaspor'un Selahattin Dinçel'i gündemine aldığı iddia edildi.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:05
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Mayıs’ta yalanla Temmuz’da al
Toplam 5
Yorum
gs03 böyle entrikalara ne gerek var hangi futbolcuyu değerinde sattık ki. biraz pazarlıkla 2-3 ml arasına zaten satar bizim yönetim.
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Balo tarihi 6 Temmuz
Toplam 1
Yorum
Hakan_58 Ne kutlaması ya..Şampiyon takım iyi bir erdemlilik gösterip hergün şehid gelen ülkemizde kutlama yapmayacağız demeleri lazım..
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Roma’nın üç adayından biri
Toplam 3
Yorum
Hakan_58 Öyle şişirildiği gibi büyük bir topçu değil..Çok iyi para veriyorlarsa verin gitsin..Yeri dolmayacak bir oyuncu değil zaten..
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