Altay'da İbrahim Öztürk imzaladı
Spor Toto 2'nci Lig'in yeni takımı Altay'ın geçen hafta prensip anlaşmasına vardığı stoper İbrahim Öztürk, bugün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
İmza törenine Sportif İşlerden Sorumlu Asbaşkan Barış Ekmekçioğlu da katıldı. 2006-07 ve 2007-08 sezonlarında siyah beyazlı formayı giyen 35 yaşındaki futbolcu, Altay'a olan vefa borcunu ödemek için geri döndüğünü belirterek, "TFF 1'inci Lig'den de pek çok kulüpten teklif aldım ancak benim için önemli olan hedefli bir takımda yer almak. Altay'a şampiyonluk yaşamak için geldim" dedi. Son olarak geride bıraktığımız sezon TFF 1'inci Lig'de Sivasspor formasıyla şampiyonluk kupası kaldıran tecrübeli savunmacı, "3'üncü Lig'de Karamanspor'la, 2'nci Lig'de Kayseri Erciyesspor'la, TFF1'inci Lig'de Sivasspor, Süper Lig'de ise Bursaspor'la şampiyonluk yaşadım. Altay'da 2006-07'de play off finalinde penaltılarla Kasımpaşa'ya yenildiğimiz maçı unutamıyorum. Altay'ın yeri benim için her zaman farklı" diye konuştu. İlerleyen yaşına rağmen her sezon 25-30 maç oynadığını ve kendini fazlasıyla hazır hissettiğini dile getiren İbrahim, "Jübilemi Altay'da yapmak istiyorum" dedi.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:05
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Valbuena geliyor
Toplam 5
Yorum
aslan bu valbuena istekli oynarsa eğer çok süper biri.fb ye gelmiş geçmiş en iyi ortasaha oyuncusu olur. tam aykut hocanın istediği tipte. presli
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Rıdvan Dilmen'den Demirkol'un o sözlerine tepki!
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ Rıdvan efendi maduru güzel oynuyor ya harbi tebrik ediyorum kendisi oyun hamuru gibisin hocam ortama göre şekil değiştiriyorsun !
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Kjaer 10’a gider
Toplam 15
Yorum
aslan kjaer 20 milyon euro eder. onun gibi çalışkan stoper çok az.
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