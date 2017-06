Altay'da İbrahim Öztürk imzaladı

İmza törenine Sportif İşlerden Sorumlu Asbaşkan Barış Ekmekçioğlu da katıldı. 2006-07 ve 2007-08 sezonlarında siyah beyazlı formayı giyen 35 yaşındaki futbolcu, Altay'a olan vefa borcunu ödemek için geri döndüğünü belirterek, "TFF 1'inci Lig'den de pek çok kulüpten teklif aldım ancak benim için önemli olan hedefli bir takımda yer almak. Altay'a şampiyonluk yaşamak için geldim" dedi. Son olarak geride bıraktığımız sezon TFF 1'inci Lig'de Sivasspor formasıyla şampiyonluk kupası kaldıran tecrübeli savunmacı, "3'üncü Lig'de Karamanspor'la, 2'nci Lig'de Kayseri Erciyesspor'la, TFF1'inci Lig'de Sivasspor, Süper Lig'de ise Bursaspor'la şampiyonluk yaşadım. Altay'da 2006-07'de play off finalinde penaltılarla Kasımpaşa'ya yenildiğimiz maçı unutamıyorum. Altay'ın yeri benim için her zaman farklı" diye konuştu. İlerleyen yaşına rağmen her sezon 25-30 maç oynadığını ve kendini fazlasıyla hazır hissettiğini dile getiren İbrahim, "Jübilemi Altay'da yapmak istiyorum" dedi.