Altay, İbrahim Öztürk ile anlaştı
Spor Toto 2. Lig'in yeni ekiplerinden Altay, geçen sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Sivasspor'dan eski oyuncusu İbrahim Öztürk'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen, sportif işlerden sorumlu asbaşkan Barış Ekmekçioğlu'nun da katıldığı törende 2 yıllık sözleşme imzalayan İbrahim Öztürk, 1. Lig'deki birçok ekipten de teklif almasına rağmen hedefi olan Altay'da şampiyonluk yaşamaya geldiğini söyledi.
3. Lig'de Karamanspor, 2. Lig'de Kayseri Erciyesspor, 1. Lig'de Sivasspor ve Süper Lig'de ise Bursaspor ile şampiyonluk yaşadığını hatırlatan 36 yaşındaki savunma oyuncusu, "Altay'da 2006-2007'de play-off finalinde penaltılarla Kasımpaşa'ya yenildiğimiz maçı unutamıyorum. Altay'ın yeri benim için her zaman farklı. Jübilemi Altay'da yapmak istiyorum." dedi.
İbrahim Öztürk, 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında Altay'da mücadele etmişti.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:06
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"F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız"
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ fenerbahçenin sponsoru olan hello kitty formaları bu yıl satışa çıkacak mı ? valbuena da iyi duracağını düşünüyorum...
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Fikret Orman taraftara seslendi
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ fakir edebiyatı değil bu ne zorluklar çektiğimizin belgesi de siz anlamazsınız para var sizde huzur yok parke seviciler sizi....
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"F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız"
Toplam 2
Yorum
65karabela kaliteli futbolcu FENERBAHÇEME hayırlı olsun
Altay, İbrahim Öztürk ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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