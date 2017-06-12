Altay, İbrahim Öztürk ile anlaştı

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen, sportif işlerden sorumlu asbaşkan Barış Ekmekçioğlu'nun da katıldığı törende 2 yıllık sözleşme imzalayan İbrahim Öztürk, 1. Lig'deki birçok ekipten de teklif almasına rağmen hedefi olan Altay'da şampiyonluk yaşamaya geldiğini söyledi.



3. Lig'de Karamanspor, 2. Lig'de Kayseri Erciyesspor, 1. Lig'de Sivasspor ve Süper Lig'de ise Bursaspor ile şampiyonluk yaşadığını hatırlatan 36 yaşındaki savunma oyuncusu, "Altay'da 2006-2007'de play-off finalinde penaltılarla Kasımpaşa'ya yenildiğimiz maçı unutamıyorum. Altay'ın yeri benim için her zaman farklı. Jübilemi Altay'da yapmak istiyorum." dedi.



İbrahim Öztürk, 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında Altay'da mücadele etmişti.