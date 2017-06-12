 Altay, İbrahim Öztürk ile anlaştı – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    , ile anlaştı

    Altay, İbrahim Öztürk ile anlaştı

    Spor Toto 2. Lig'in yeni ekiplerinden , geçen sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Sivasspor'dan eski oyuncusu 'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen, sportif işlerden sorumlu asbaşkan Barış Ekmekçioğlu'nun da katıldığı törende 2 yıllık sözleşme imzalayan , 1. Lig'deki birçok ekipten de teklif almasına rağmen hedefi olan 'da şampiyonluk yaşamaya geldiğini söyledi.

    3. Lig'de Karamanspor, 2. Lig'de Kayseri Erciyesspor, 1. Lig'de Sivasspor ve Süper Lig'de ise Bursaspor ile şampiyonluk yaşadığını hatırlatan 36 yaşındaki savunma oyuncusu, "Altay'da 2006-2007'de play-off finalinde penaltılarla Kasımpaşa'ya yenildiğimiz maçı unutamıyorum. Altay'ın yeri benim için her zaman farklı. Jübilemi Altay'da yapmak istiyorum." dedi.

    İbrahim Öztürk, 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında Altay'da mücadele etmişti.

    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:06
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