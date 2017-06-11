 Taşdemir imzalıyor – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Taşdemir imzalıyor

    Taşdemir imzalıyor
    Spor Toto 2. Lig ekiplerinden , teknik direktör ile anlaştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sarı-yeşilli ekip, Spor Toto 2. Lig'de MKE Ankaragücü'nü TFF 1. Lig'e çıkaran Taşdemir ile gelecek hafta resmi sözleşme yapacak.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:21
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