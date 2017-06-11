Şanlıurfaspor'da Emin Yetim yeniden başkan seçildi

Mehmet Akif İnan Salonu'nda yapılan Kongreye Şanlıurfa Valisi Göngür Azim Tuna, Fahri Başkan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, üyeler ve çok sayıda davetli katıldı. Çoğunluğunun sağlanmasının ardından geçilen kongrede mevcut başkan Emin Yetim'in tek aday olduğu seçime gidildi. Yetim açık oylama usulü yapılan seçimde güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.



Emin Yetim, kendisine destek olanlara teşekkür ederek, "Gelecekte Şanlıurfaspor'u şampiyon yapmakla yetinmeyeceğiz. Bunun yanında alt yapıyı çalışır hale getirecek ve kulübe kalıcı gelir konusunda çalışacağız. Başarı için kalıcı gelir ve alt yapı konusu çok önemli ve bu iki konuyu mutlaka çözmek istiyoruz, kongreye katılan delegeler ve taraftarlar herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.





