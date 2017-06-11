Şanlıurfaspor'da Emin Yetim yeniden başkan seçildi
Spor Toto 2'nci Lig'e düşen Şanlıurfaspor'un kongresinde mevcut başkan Emin Yetim yeniden başkanlığa seçildi.
Mehmet Akif İnan Salonu'nda yapılan Kongreye Şanlıurfa Valisi Göngür Azim Tuna, Fahri Başkan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, üyeler ve çok sayıda davetli katıldı. Çoğunluğunun sağlanmasının ardından geçilen kongrede mevcut başkan Emin Yetim'in tek aday olduğu seçime gidildi. Yetim açık oylama usulü yapılan seçimde güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.
Emin Yetim, kendisine destek olanlara teşekkür ederek, "Gelecekte Şanlıurfaspor'u şampiyon yapmakla yetinmeyeceğiz. Bunun yanında alt yapıyı çalışır hale getirecek ve kulübe kalıcı gelir konusunda çalışacağız. Başarı için kalıcı gelir ve alt yapı konusu çok önemli ve bu iki konuyu mutlaka çözmek istiyoruz, kongreye katılan delegeler ve taraftarlar herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:54
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Fener'e Portekizli maestro
Toplam 13
Yorum
fb032 iste bu adami transer ederse fenerbahcemiz o zaman sampiyon olur kaliteeee
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Yarın İstanbul'a geliyor
Toplam 3
Yorum
Fener_aşkı kardeş sen aboubakarı forvet mı snıyorsun, aboubakar yılar önceki biewennnu gibi arkadas , futboldan anlanız dünya starı rvp yi eleştirmzsnz
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Yarın İstanbul'a geliyor
Toplam 3
Yorum
Fenercan Bu adam çok kaliteli.Yeterki diğerleri iyi olsun.RvP,Sow,Emenike forvet olmamalı.Fener Aboubakarı almalı.Welcome!Valbuena.
Şanlıurfaspor'da Emin Yetim yeniden başkan seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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